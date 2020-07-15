فيديو.. فتاة ترقص داخل مسجد في قطر بـ"هوت شورت وتوب"

علاقات و مجتمع

أثارت فتاة تدعى فيوريلا تشرتشيانو، موجة واسعة من الغضب برقصها بملابس مكشوفة، مكونة من هوت شورت وكروب توب أبيض، داخل مسجد "الذخيرة" الأثري في قطر.

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ويأتي رقصها ضمن جولتها للترويج لنفسها وللسياحة في قطر، ولكن مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أدى لموجة من الانتقادات، بين مهاجمة الفتاة تارة، والحكومة القطرية تارة أخرى لسماحها برقص الفتاة داخل المسجد، تنوعت التعليقات على الفيديو، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وعلقت الفتاة التي تعرف نفسها بأنها "مسافرة"، في تعليقها على الفيديو باللغة الإنجليزية، "أهلا بكم"، وهو ما اعتبره كثيرون اعتداء على معتقداتهم، واستقرت فيوريلا البالغة من العمر 32 عاما في قطر بعدما جابت 36 بلدا بحسب صفحتها على إنستجرام.