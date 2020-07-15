مفيش مناعة دائمة ضده.. هاني الناظر يوجه عدة نصائح للمتعافين من الكورونا

صحة

وجه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، بعض النصائح الضرورية والهامة للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، لحماية أنفسهم من الإصابة مجدد.

وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك: "السيدات والسادة الذين أصيبوا بكورونا وكتب الله لهم الشفاء عليهم دائما وإلى حين انتهاء الوباء تماما اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامة والحرص على التباعد عن الآخرين عند التواجد في الأماكن المزدحمة وغسل الأيدي بالماء والصابون وتطهيرها عند اللزوم وجميع الاجراءات الاحترازية الأخرى وذلك مثلهم مثل أي إنسان لم يتعرض للإصابة حيث أنه لا توجد حتى الآن دراسات علمية مؤكدة تشير إلى اكتسابهم مناعة مستديمة ضد الفيروس، الحرص ضروري وحذروا أصدقائكم".

وكان الناظر قدّم من قبل عدة نصائح لتقوية المناعة:

1-تناول الخضروات والأسماك بكثرة.

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2- احرص دائما على شرب المياه.

3-عليك بالمشي وممارسة الرياضة.

4- تعريض الجلد لأشعة الشمس يوم بعد يوم، خاصة وقت العصر.

5- احرص على النوم المنتظم والمتواصل.

6- ابتعد عن مصادر الشد العصبي والازعاج والتوتر.

7- املأ قلبك بالحب، وانزع منه الغيرة والحقد والغل والحسد.