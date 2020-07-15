دراسة حديثة: المتعافون من كورونا قد يخسرون المناعة ضده خلال أشهر

صحة

أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة لندن ساوث بانك، أن المتعافين من فيروس كورونا المستجد قد يخسرون المناعة ضده خلال أشهر.

وفي دراسة هي الأولى من نوعها، فحص باحثون من "كينجز كولدج" في لندن مستويات الأجسام المضادة لدى أكثر من 90 مصاباً بفيروس كورونا المستجد، وراقبوا كيف تبدلت مع الوقت، بحسب موقع "ديلى ميل" البريطانية.

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وأظهرت فحوص الدم أن الاستجابة المناعية ضد الفيروس ظهرت حتى لدى الأفراد الذين أصيبوا بعوارض طفيفة.

وأبدى 60% من المجموعة التي جرى درسها استجابة مناعية "قوية" خلال الأسابيع الأولى التي تلت إصابتهم بالعدوى، لكن وبعد ثلاثة أشهر، حافظ 15.7 % فقط منهم على مستويات عالية من الأجسام المضادة لكوفيد-19، فيما خسر بضعة مرضى أي جسم مضاد قابل للرصد في دمهم.

وعندما يتعرض الجسم لخطر خارجي كالإصابة بفيروس، يولد الجهاز المناعي خلايا تقوم برصد هذه الفيروسات والقضاء عليها. وينتج الجسم لهذا الغرض بروتينات تحمل أجساما مضادة.

وما دام الشخص يتمتع بما يكفي من تلك الأجسام المضادة، يكون جسده قادراً على التصدي لأي عدوى وهو ما يمنحه المناعة.