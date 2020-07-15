إتقني رسم "الآيلاينر" بخطوات بسيطة كالمحترفين

تواجه بعض النساء والفتيات صعوبة ملحوظة بتطبيق الآيلاينر خصوصاً المجنّح ورسمه بطريقة ناحجة وسهلة. فإذا كنت تعجزين عن وضع الآيلاينر بسلاسة ولا زلت تجهلين الخطوات الأساسية لذلك، رافقينا في هذا الموضوع حيث سنعرضها لك.

1- إستخدمي آيلاينر ذات ريشة رفيعة وابدأي برسم خطّ إنطلاقاً من زاوية عينك الخارجية ووصولاً إلى طرف الحاجب.

2- ارسمي في المرحلة الثانية خطاً آخر إبتداءً من طرف خطّ الآيلاينر المجنح ونزولاً بإتجاه الرموش، كي تحصلي بعدها على شكل مثلّث.

3- احرصي على ملء الفراغ داخل المثلث بالآيلاينر السائل.

4- كي ترسمي خطّ الرموش العلويّة، ارسمي خطوطاً صغيرة ورفيعة بضربات خفيفة إنطلاقاً من زاوية عينك الداخليّة.

5- لا تنسي سحب الخطّ قليلاً نحو الخارج كي تحصلي على رسمة آيلاينر كاملة ومتجانسة.

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6- إستعيني بقلم الكحل الأسود وارسمي خطّاً رفيعاً على مستوى رمشك السفلي.

7- أكملي اللوك عبر تطبيق الماسكارا السوداء التي تعزّز كثافة وجاذبيّة رموشك، وارسمي حاجبيك بطريقة طبيعيّة.

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أستخدامات غير متوقعه لقلم الكحل