أزهري يوضح كيفية الوضوء مع ارتداء الكمامة؟

فتاوى المرأة

مع السماح للسيدات بالصلاة في المسجد، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية وبدء العودة تدريجيا للحياة تجددت التساؤلات حول إمكانية الوضوء أثناء ارتداء الكمامة.

Advertisements

وأوضح يسري عزام، الشيخ الأزهري وإمام بوزارة الأوقاف، إنه يمكن الاستغناء عن المضمضة والاستنشاق، لأنهما من سنن الوضوء، ولا يعدوا من الأركان الأساسية التي تبطل الوضوء.

وتابع "عزام"، خلال حديثه لـ"هن"، أنه لا بد من غسل الوجه لأنه فرض أساسي بالوضوء، مع خلع الكمامة في تلك الخطوة فقط، والحفاظ عليها، ثم ارتدائها مجددا، واستكمال خطوات الوضوء، التزاما بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، افتتحت وزارة الأوقاف، مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) تحت إشراف واعظات الأوقاف، وبعد إجراءات التعقيم والنظافة التي سبقت الافتتاح، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والدكتور صبري غياتي مدير عام شؤون القرآن الكريم.