الامارات | تهنئة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل علي عبدالرحمن المري، بمناسبة تخرجه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مدرسة الاتحاد الخاصة - فرع الممزر.. تهنئة من عائلته، متمنية له «مستقبلاً مشرقاً، ونجاحات لا تحصى». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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