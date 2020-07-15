الامارات | «لابيرل» يعود إلى استقبال زوّاره 30 يوليو الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «لابيرل» يعود إلى استقبال زوّاره 30 يوليو الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما يستعد عرض «لابيرل» لاستقبال الروّاد من جديد اعتباراً من 30 يوليو الجاري، قام مسؤولون من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومن دائرة السياحة والتسويق التجاري، بزيارة المسرح قبيل إعادة الافتتاح الرسمي للعرض، يرافقهم مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور.

واصطحب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مجموعة الحبتور، محمد الحبتور، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، هلال سعيد المري، وخلف الحبتور، بجولة على المسرح أُطلِعوا خلالها على التدابير الخاصة المطبّقة في المسرح المائي، حفاظاً على الصحة العامة والسلامة، بما يتماشى مع الإجراءات الحكومية لمكافحة الجائحة.

وأشاد المسؤولون بالخطوات التي اتخذها القيّمون على عرض «لابيرل» حفاظاً على سلامة الروّاد، وعلى إتمام الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب لتقديم العرض ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، بما يسهم في تحفيز الأنشطة التجارية بعد أشهر من الإغلاق. واستمتع الضيوف الذين استقبلهم الفنانون والمؤدّون الاستعراضيون في المسرح، بمشاهدة عرض أول موجز عن «لابيرل» بنسخته الجديدة، وفيلم قصير عن أنشطة «مفاجآت صيف دبي» لعام 2020.

قال خلف الحبتور: «يسرّنا كثيراً أن نرحّب بالجميع في هذا العرض الذي ينطبع في الذاكرة. إنه دليل على أننا نستعيد حياتنا الطبيعية بعد ما مررنا به في الأشهر القليلة الماضية، وعلى أننا جاهزون لزرع البهجة في قلوب المقيمين والزوّار في دولة الإمارات، من خلال تقديم المستوى الأرقى من الترفيه الفائق الجودة». وأضاف أن توقيت إعادة انطلاق عرض «لابيرل» - الذي يندرج في إطار أنشطة الترفيه والتسلية التي تقدّمها مجموعة الحبتور - يتزامن مع فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، بتشجيع من الخطط التي وضعها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي في إمارة دبي.

يقدم هذا الموسم من عرض «لابيرل» بالاشتراك مع «مفاجآت صيف دبي»، ويضع المسرح الذي يقع في قلب الحبتور سيتي إجراءات الصحة العامة والسلامة على رأس أولوياته، من خلال استقبال عدد محدد من الروّاد لمشاهدة العروض، واعتماد التباعد بين المقاعد، وتتوافر محطات لتعقيم اليدين في مختلف أنحاء المسرح، الذي يجري تعقيمه أيضاً بواسطة آلات الرذاذ الخاصة (aerosol ULV foggers) قبل كل عرض وبعده.

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وفي إطار الإجراءات المتبعة، تتوافر تذاكر غير ورقية ومن دون احتكاك عبر اعتماد تقنية المسح الضوئي، فضلاً عن أجهزة لفحص حرارة جميع الأشخاص الذين يدخلون المسرح. وينصح الضيوف أيضاً بعدم نزع كماماتهم خلال العرض.

يقدم «لابيرل» خصومات خاصة لفترة محدودة، بما يُتيح للعائلات الاستفادة من تخفيضات في أسعار التذاكر التي تُباع اعتباراً من 119 درهماً للتذكرة الواحدة، مع فشار وصودا مجاناً لكل فرد في الأسرة.

يقدم عرض «لابيرل» الخاص بـ«مفاجآت صيف دبي» حتى 29 أغسطس المقبل، مرتين يومياً من الثلاثاء إلى الجمعة الساعة السادسة والتاسعة مساءً، ويوم السبت الساعة الرابعة عصراً والسابعة مساءً.

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