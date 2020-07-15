الامارات | تأجيل مهرجان الجنادرية إلى الربع الأول من 2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مهرجان الجنادرية إلى الربع الأول من 2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الثقافة السعودية، أمس، تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) إلى الربع الأول من العام المقبل في حال كانت الظروف الصحية مواتية لحضور تجمعات بشرية كبيرة، والتي يمتاز بها مهرجان شعبي بهذا الحجم.
وقالت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن التأجيل جاء حرصاً على سلامة زوار المهرجان، وتنفيذاً لقرارات الدولة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولحفظ أفراد المجتمع من تداعياته.
وكانت وزارة الثقافة قد حددت سابقاً شهر نوفمبر المقبل موعداً لإقامة أول دورة من مهرجان الجنادرية تتولى إدارتها الوزارة بعد قرار مجلس الوزراء نقل مهمة إقامة وتنظيم المهرجان من وزارة الحرس الوطني إليها.
وأعدت وزارة الثقافة رؤية لتطوير المحتوى الثقافي للدورة المقبلة من المهرجان تتضمن تقديم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تعكس عمق التراث الوطني، وذلك وفق خطة استراتيجية تحسينية للمهرجان تستمر ثلاث سنوات، مستندة إلى سلسلة من اللقاءات وورش العمل المتعددة مع خبراء ومثقفين، لتطوير المهرجان وإثرائه.
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