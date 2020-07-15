الامارات | إيطاليا تعيد «باب بانكسي» المسروق إلى فرنسا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعيد «باب بانكسي» المسروق إلى فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعيد إيطاليا إلى فرنسا عملاً منسوباً إلى بانكسي، يكرم فيه ضحايا هجمات نوفمبر 2015 في باريس، بعدما سرق، العام الماضي، وعثر عليه قبل مدة في مزرعة قريبة من روما.
وكان «باب بانكسي»، المنسوب لفنان الشارع البريطاني الأشهر، قد رُسم على باب خلفي في قاعة «باتاكلان» في باريس، ويظهر فتاة حزينة، تحية للضحايا الـ90، الذين سقطوا نتيجة هجمات 13 نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية. وسُرق العمل مع الباب الذي رسم عليه في يناير 2019.
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