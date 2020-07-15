الامارات | «أولياء أمور» طلبة دبا الحصن يكرّمون عدداً من المدرسين

شكرا لقرائتكم خبر عن «أولياء أمور» طلبة دبا الحصن يكرّمون عدداً من المدرسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، في مدينة دبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، في حفل نظمه بمقره بمدينة دبا الحصن، وراعى فيه الاحترازات الوقائية، المدرسين ممن خدموا في الميدان التربوي وأنهوا فترة خدمتهم. حضر الحفل التربوي كل من نائب رئيس المجلس محمد سيف الأقرح، ورئيس اللجنة المالية أحمد راشد الهنداسي، وجرى خلال الحفل تكريم عدد من المعلمين ممن خدموا في الميدان التربوي في مدارس مدينة دبا الحصن، في خطة تأتي في سياق رد الجميل على ما قدموه من خدمات جليلة في الميدان التربوي، خلال سنوات طويلة كانوا فيها مثالاً للعطاء اللامحدود.

وشهد الحفل تكريم الدارستين: مريم محمد خميس النقبي، وفاطمة محمد الصاوي، من مركز دبا الحصن للتعليم المستمر والمتكامل، وهما الفائزتان بجائزة حمدان للتميّز التربوي فئة (كبار المواطنين)، بحضور مديرة المركز.

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وقال محمد سيف الأقرح: «يأتي التكريم تقديراً لجهود المعلمين المنتهية خدماتهم هذا العام، وتثميناً لعطائهم المخلص، وإسهاماتهم في بناء أجيال المستقبل، مقدراً ومشيداً بإنجازاتهم وما قدموه من جهد مخلص ومقدر في الحفل التعليمي».

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