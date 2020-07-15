بليزر كاروهات على طريقة درة ونور الغندور.. أيهما يناسبكِ؟

ظهرت صيحة البليزر الكاروهات خلال الشتاء الماضي، واستمرت لهذا الصيف، من ثم إن لم تقومي باقتناء قطعة حتى اللآن فعليكِ الإطلاع على طريقة درة ونور الغندور في تنسيق البليزر الكاروهات الصيفي.

درة اختارت البليزر الكاروهات مع شورت

أطلت الفنانة درة على متابعيها بإطلالة أنيقة وعصرية تناسب قوامها الممشوق، حيث نسقت البليزر الكاروهات بدرجات الأصفر الخردلي الفاتح مع شورت أزرق داكن وصندل بكعب عريض، وبدت الإطلالة صيفية للغاية بسبب قوة الأصفر الذي يعد من أقوى ألوان موضة 2020أما عن موديل البليزر، فاختارت درة قصّة متوسطة الطول تميل إلى الطابع الكلاسيكي، وتسبب هذا التباين بين الكلاسيكية والعصرية في ظهور إطلالة أنيقة لا خلاف عليها.

نور الغندور اختارت صيحة المونوكروم

ذهبت الفنانة نور الغندور إلى البليزر الكاروهات، ولكن بصيحة المونوكروم من خلال مزج الأبيض مع الأسود، ونسقت البليزر مع توب أبيض وبنطلون ضيق ثم يميل إلى الوسع، وهو ما يعرف بصيحة الفلير، أما الحذاء فالتزم بصيحة البليزر نفسه الذي مزج الأبيض مع الأسود.

واختارت نور الغندور قصّة البليزر الطويل مع قطع تحتية بلون واحد؛ مما ساعدها على أن تبدو بقامة طويلة وممشوقة، وننصحكِ باعتماد إطلالة مشابهة؛ حتى تكوني رشيقة مثلها تماماً.

Advertisements

الكاروهات يخفي العيوب

الكاروهات يخفي عيوب الجسم

تتميز نقشة الكاروهات أنها تناسب صاحبات الأجسام المختلفة؛ حيث يمكنكِ الاستعانة بهذه النقشة لإخفاء العيوب، فإذا كنتِ تعانين من تراكم الدهون في منطقة الصدر والكتفين، فعليكِ اختيار بليزر من مربعات الكاروهات الضيقة لتشوّش على أماكن الدهون، والعكس للنحيفات من الجزء العلوي للجسم؛ حيث تعد الكاروهات الكبيرة أكثر ملاءمة لهن.

أما عن طريقة تنسيق البليزر بصيحة الكاروهات، فالاختيارات متعددة، ولكن بالطبع فإن القاعدة الوحيدة التي عليك الالتزام بها هي اختيار بقية الإطلالة بلون واحد؛ حتى لا تكوني مزعجة.

قد يهمك أيضا:

أساليب تنسيق الجاكيت البليزر على طريقة المُدوّنات المحجبات لإطلالة أنيقة

موضة الطبعات تسيطر على تصاميم أهم الماركات العالمية في خريف 2020