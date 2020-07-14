كل ما تريد معرفته عن أسباب ظهور البقع الداكنة بالجسم

صحة

ظهور البقع الداكنة بالجسم، من المشكلات التي تعاني منها الكثير من الفتيات، ما يؤثر على إطلالتهن، تمنعهن من الحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب الواضحة، باحثات عن أسباب حدوث ذلك.

يبدأ التخلص من هذه البقع الداكنة على بشرتك بفهم أسبابها، وفقا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي.

البقع الداكنة بسبب البثور

يمكن أن تظهر البقع الداكنة عقب ظهور البثور، التي تعد أحد أشكال الالتهاب، والذي يحاول الجسد مقاومته، من خلال تشكيل خلايا جلد جديد، التي تحتوي أحيانا على الكثير من مادة الميلانين، المسؤولة عن تلوين البشرة.

وفي بعض الأحيان، تحتوي خلايا معينة على الميلانين أكثر من غيرها، مما يؤدى إلى عدم الحصول على لون البشرة الطبيعي، لعدم توازن الألوان وضخ كمية أكبر من المعتاد، ما يترتب عليه ظهور النتيجة بقعة داكنة من الجلد.

وذكر الخبراء، أن الأشخاص الذين لديهم درجات لون البشرة الداكنة هم الأكثر عرضة لهذه الحالة.

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اللمس المستمر للجروح

يمكن أن يتسبب اللمس المستمر للبثور والجروح السطحية، ومحاولة التخلص منها سريعا إلى ظهور بقع داكنة، حيث يمد الجسد تلك المنطقة بكم كبير من المادة المسؤولة عن تلوين الجسد.

حب الشباب

يمكن أن تظهر البقع الداكنة بالجسم والوجه، كآثر جانبي للتخلص من حب الشباب، حيث تخلف ندبات متعددة الألوان، في ظل أن الجلد لا يرسل إشارة للمخ لطلب خلايا جديدة، لكونها غير عميقة، ولا تسبب ضرر ملحوظ.

وتستغرق البقع الداكنة الظاهرة على آثر اختفاء حبوب الشباب بعض الوقت للعودة إلى اللون الطبيعي، وتتراوح المدة من 3 أشهر إلى سنتين حتى تختفي عن الأنظار.

عدم النظافة

يمكن أن تظهر البقع الداكنة، نتيجة عدم الاستحمام والاهتمام بنظافة البشرة وإزالة الجلد الميت.