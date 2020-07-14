"قومي المرأة" يهنئ لميس نجم برئاسة لجنة التنمية المستدامة لاتحاد بنوك مصر

علاقات و مجتمع

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هنأ المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته، لدكتورة لميس نجم مستشار أول محافظ البنك المركزي المصري لتعينها رئيسا للجنة التنمية المستدامة لاتحاد بنوك مصر، خلفا للدكتورة داليا عبد القادر.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، اليوم الثلاثاء، عن سعادتها لتولي الدكتورة لميس نجم رئاسة اللجنة، مؤكدة أنها نموذج اقتصادي نسائي فريد أثبتت أن المرأة قادرة على النجاح في المجال الاقتصادي رغم صعوبته، استطاعت أن تنال ثقة مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بالإجماع مشيدة بجهودها الكبيرة في مساندة أنشطة التنمية المجتمعية والمستدامة في القطاع المصرفي، متمنية التوفيق والنجاح لها في منصبها الجديد .

يذكر أن لميس نجم، تعد من أبرز خبراء الاقتصاد في مصر والشرق الأوسط ونقلت بين عدد من الوظائف في مجموعة سيتي بنك، بداية من تحصيل الشيكات وخدمة العملاء وصولا لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة سيتي بنك للعلاقات الحكومية، كما تولت منصب عضو لجنة التنمية المجتمعية باتحاد بنوك مصر وصولا إلى منصب مستشار أول محافظ البنك المركزي المصري .