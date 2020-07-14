ياسمين غيث توجه رسالة للفتيات: احنا معجزة ماشية على الأرض

علاقات و مجتمع

استمرارًا لحملة الدعم التي دشنتها الفنانة ياسمين غيث، للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش وللاعتداءات المختلفة وانتهاك حقوقهن، شاركت الفنانة صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، موجهةً رسالة للفتيات.

وقالت الفنانة خلال منشورها: "ارفعي رأسك، اضحكي براحتك، اتكلمي علشان عندك صوت حلو ومسموع.. حتى لو صوتك وحش اتكلمي برده، متخافيش من أهلك، متخافيش من فكرة (الناس هيقوله عليا إيه).. هما كدة كدة بيقولوا فمش مهم أبدا هم رأيهم إيه، علشان هما مش إنتي، ما عدوش باللي عديتي بيه ولا شافوا اللي شوفتيه".

وتابعت: "مش بتكلم عن التحرش بس، لأ بتكلم عامةً، إحنا لينا صوت، وصوتنا مسموع، إحنا بنصنع بني أدمين بقدرة ربنا (جوانا ولما بينفصلوا عننا)، إحنا بنخلي المستحيل "طبيعي وعادي"،.

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واختتمت الفنانة رسالتها قائلة: "لما بنعوز نعمل حاجة بنعملها، إحنا بنعرف نعمل ميت حاجة في نفس الوقت، ومبنشتكيش، إحنا معجزة ماشية على الأرض".

ياسمين غيث تروي قصة تعرضها للتحرش

مقطع فيديو مصور لا تتعد مدته 10 دقائق، ظهرت خلاله الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تسرد من خلاله تجربتها مع التحرش الذي تعرضت له قبل سنوات مضت، تضامنا مع ضحايا قضايا التحرش والاغتصاب التي انتشرت بكثرة خلال هذه الأيام.

بدأت ياسمين خلال مقطع الفيديو، قائلةً "القضية اللي الكل بيتكلم عليها دلوقتي هى قضية واحد اغتصب بنات مش مجرد تحرش، أيًا كان عددهم إيه، العدد مش هيفرق خالص سواء واحدة أو ألف هى نفس الجريمة، دي بنتكلم عنها علشان عرفناها وكل السوشيال ميديا بتتكلم عنها، لكن بتحصل لناس كتير جدا كل يوم وللأسف مبنسمعش عنهم، فيه منهم اللي بيموت أو بينتحر".

وتابعت الفنانة مضيفة "فيه منهم اللي بيخاف يتكلم ويتخذ إجراء، أيا كان الضحية بيحصلها إيه بعد كدة هى وأهلها ده بينهي حياتها تمامًا، البنات بتخاف تتكلم مع أهلها بسبب العقلية اللي بيخافوا من الفضيحة وبيكون الرد هنعمل إيه وهنداري الموضوع ده أزاي".

وكشفت "ياسمين"، خلال الفيديو عن موقف تعرضت له خلال المرحلة الثانوية من أحد المعلمين بالمدرسة والذي كان متزوجًا من إحدى الفتيات الأجنبيات، "مفيش بنت على وجه الأرض متعرضتش للتحرش، وأنا صغيرة كان عندي مدرس في 2 ثانوي، كان بيدرسلي كيمياء، كان من النوع بيلمس بطريقة مش مريحة، بيحاول يعمل ده مع أي بنت، ومحدش كان بيقدر يتخذ قرار ضده، فيه بنات كانت بتسكت".

وأردفت ياسمين، "أنا وغيري مكناش بنسكت، لما حاول معايا هزأته بأدب وقولت لوالدتي، مكنتش قادرة استوعب الموقف ومصدومة، وهى اشتكت لمدير المدرسة ولم يتم اتخاذ إجراء ضده، وترتب عليه إنه سقطني في المادة وقمت بترك المدرسة".

ووجهت الفنانة ياسمين غيث في مهاية الفيديو، رسالة للفتيات قائلةً "كل ست في العالم حصلها تحرش بطريقة أو بأخرى، وماينفعش تسكتي، قولي ماتسكتيش اتشجعي وافضحي اللي آذاكي علشان يتأذي هو كمان، حتى لو آذاكي معنوياً فقط".