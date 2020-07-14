رضوى الشربيني تعلق على خيانة زوجة ويل سميث: تستاهل أقصى جزاء

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتويتر، على واقعة خيانة جادا بينكيت، زوجة النجم العالمي ويل سميث له.

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وقالت الإعلامية: "الناس عماله تقول رضوى فين من واقعة خيانة ويل سميث، الخيانة محرمة سواء على الراجل أو ست وغير مقبولة وملهاش أي مُبرر، فطبيعي أني معلقش على خيانة زوجة لزوجها لأنها تستاهل أقصى جزاء الواحد ممكن يحكم عليها، الحرية اللي بتتمتع بيها المرأة هي قيود من الدين والاخلاق مش خيانة وقلة أدب".

يذكر أن جادا بينكيت اعترفت للمرة الأولى من خلال حلقة برنامج "Red Table Talk"، التي استضافت فيها زوجها ويل سميث، عن علاقتها بمغني الراب أوجست ألسينا، وذلك في الفترة التي انفصلت فيها عن زوجها من 4 أعوام، وهو الأمر الذي قابله "سميث" بالسماح إذ قال: "سأعيد إلي أولًا".