البشرة من أكثر الأماكن التي تتلوث بالبكتيريا والأتربة، لذا من المهم الحفاظ عليها نظيفة ومشرقة وخالية من البقع والأتربة، وينصح الخبراء بعد تنظيف البشرة جيدًا فركها بمكعب ثلج، لأنه يعمل على تحسين البشرة وتوحيد درجة لونها، ويقلل من انتفاخ العين، ويقلل من علامات الشيخوخة، لذا في هذا المقال سنتعرف إلى فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا.

طريقة وضع مكعبات الثلج على البشرة

هذه هي طريقة وضع مكعبات الثلج على البشرة:

ضعي عددًا من مكعبات الثلج في قطعة قماش رقيقة، وحركيها برفق بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين وافركي بها جبهتك ووجنتيكِ وأنفك وذقنكِ وحول الشفاه.

فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا

هذه هي فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا:

يعد فرك البشرة بالثلج طريقة فعالة وسهلة ورخيصة الثمن، تظهر نتائجها على البشرة في غضون أسابيع قليلة، وتعمل على تحسين حالة الجلد، والمساهمة في علاج البثور، وحب الشباب، والتهاب الجلد، والتخلص من آثار الشيخوخة، والتخلص من التجاعيد والترهلات، ويساعد الثلج أيضًا في تقليل الانتفاخ تحت العين وحروق الشمس.

يحسن من الدورة الدموية في الوجه، ويساعد في إزالة السموم من البشرة.

يخفف من تورم الوجه. إذا كان لديك رد فعل تحسسي على الجلد، سيساعدك الثلج في تخفيفه، لأنه يُخفف من الألم ويقلل من الاحمرار.

يعطي نضارة للبشرة

يعمل على التقليل من ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

يعالج تراكم السوائل المفرط تحت العينين. يُنعم الشفاه ويحميها من التقلصات.

يُخفف من حروق الشمس على البشرة. يقلل من إفراز الدهون على البشرة.

‫في الاثنين، 13 يوليو 2020 في 8:41 م تمت كتابة ما يلي بواسطة ‪Ahmed Elsherbiny‬‏ <‪[email protected]‬‏>:‬

يعمل على تحسينها وتوحيد درجة لونها

فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا لحمايتها من البكتيريا والأتربة

يعمل على تحسينها وتوحيد درجة لونها

نقدم لك نصائح فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا لحمايتها من البكتيريا

يعمل على تحسينها وتوحيد درجة لونها

إليك فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا لحمايتها من البكتيريا والأتربة

يعمل على تحسينها وتوحيد درجة لونها

مجموعة نصائح فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا لحمايتها من البكتيريا والأتربة

يعمل على تحسينها وتوحيد درجة لونها

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فوائد جديدة فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا لحمايتها من البكتيريا والأتربة

يعمل على تحسينها وتوحيد درجة لونها

نصائح جديدة فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا لحمايتها من البكتيريا والأتربة

يعمل على تحسينها وتوحيد درجة لونها

تعرف على فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا لحمايتها من البكتيريا والأتربة

يعمل على تحسينها وتوحيد درجة لونها

الكشف عن فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا لحمايتها من البكتيريا والأتربة

البشرة من أكثر الأماكن التي تتلوث بالبكتيريا والأتربة، لذا من المهم الحفاظ عليها نظيفة ومشرقة وخالية من البقع والأتربة، وينصح الخبراء بعد تنظيف البشرة جيدًا فركها بمكعب ثلج، لأنه يعمل على تحسين البشرة وتوحيد درجة لونها، ويقلل من انتفاخ العين، ويقلل من علامات الشيخوخة، لذا في هذا المقال سنتعرف إلى فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا.

طريقة وضع مكعبات الثلج على البشرة

هذه هي طريقة وضع مكعبات الثلج على البشرة:

ضعي عددًا من مكعبات الثلج في قطعة قماش رقيقة، وحركيها برفق بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين وافركي بها جبهتك ووجنتيكِ وأنفك وذقنكِ وحول الشفاه.

فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا

هذه هي فوائد فرك البشرة بمكعب ثلج يوميًا:

يعد فرك البشرة بالثلج طريقة فعالة وسهلة ورخيصة الثمن، تظهر نتائجها على البشرة في غضون أسابيع قليلة، وتعمل على تحسين حالة الجلد، والمساهمة في علاج البثور، وحب الشباب، والتهاب الجلد، والتخلص من آثار الشيخوخة، والتخلص من التجاعيد والترهلات، ويساعد الثلج أيضًا في تقليل الانتفاخ تحت العين وحروق الشمس.

يحسن من الدورة الدموية في الوجه، ويساعد في إزالة السموم من البشرة.

يخفف من تورم الوجه. إذا كان لديك رد فعل تحسسي على الجلد، سيساعدك الثلج في تخفيفه، لأنه يُخفف من الألم ويقلل من الاحمرار.

يعطي نضارة للبشرة.

يعمل على التقليل من ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

يعالج تراكم السوائل المفرط تحت العينين. يُنعم الشفاه ويحميها من التقلصات.

يُخفف من حروق الشمس على البشرة. يقلل من إفراز الدهون على البشرة.

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