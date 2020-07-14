هل يمكن أن يتناول طفلك دواء للتخسيس؟.. طبيبة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: تؤدي السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال إلى التعرض لمشكلات صحية عديدة مثل السكري، وهو ما يستدعي السعي وراء إنقاص وزن الطفل ليصل إلى المعدل الطبيعي حسب عمره، فهل يمكن في هذه الحالة أن يتناول الصغار أدوية التخسيس؟ اضغط هنا

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