6 أمور افعلها فورًا لو مسكت فيك النار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

نشب حريق ضخم على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، إثر انفجار ماسورة مازوت؛ لتتصاعد ألسنة اللهب في سماء الطريق.

وأدى الحريق إلى خلق كثافات مرورية عالية، ما تسبب في شلل مروري، وأعلنت وزارة الصحة إصابة 6 مواطنين بحروق جراء الحريق.

لذلك يستعرض لكم "الخليج 365" مجموعة من النصائح؛ لإسعاف نفسك أو آخر اقتربت منه أو اشتعلت فيه النيران، حسب ما جاء في موقع "safelincs".

1- حال اشتعال النيران في الشخص أو الملابس، يفضل الاستلقاء على الأرض على الفور، وأن يتدحرج حتى تنطفئ النار؛ لأن الجري والهلع يسبب زيادة الاشتعال.

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2- عليك إلقاء بطانية على النيران، بطريقة الكتم لا التهوية؛ لأن ذلك يقلل من الأكسجين، ويؤدي لإطفاء النار بشكل أسرع، أما التهوية تجعل ألسنة النار تتطاير إلى الأشخاص الآخرين.

3- تجب إزالة الملابس المحترقة بحذر، وتجنب شدها من الجزء الملتصق بالجرح.

4- إذا كان الجزء المحترق من جسم المصاب كبيرًا، فقم بتغطيته بقطعة من القماش أو الصوف، ويفضل أن تكون ملابس نظيفة لتقليل التلوث، فهذا يساعد على حماية الجلد قدر الإمكان.

5- بعد إطفاء الحريق يجب التأكد من أن المريض يتنفس، وقم بعدها بخلع المجوهرات والمتعلقات الشخصية الخاصة بالشخص المصاب.

6- ضع الماء على جسمه بالكامل، واستخدم شاشًا مليئًا بالفازلين، وأنقل المريض إلى أقرب مستشفى لاتخاذ اللازم.