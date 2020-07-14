إطلالات شبابية للصيف من وحي رينة فرح

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:45 مساءً - تتأنق اليوتيوبر ومدوّنة الموضة والجمال رينة فرح بعدة خيارات صيفية مذهلة، حيث تحرص على تنسيق أزيائها بما يتناسب مع قوامها ولون بشرتها ومع أحدث خطوط الموضة أيضًا، ومن وحيها جمعنا للشابات عدة إطلالات صيفية من عام ٢٠٢٠؛ ليستوحين منها ما يناسب شخصياتهن ومناسباتهن.

خيارات رياضية للشابات

خيارات رياضية للشابات

تشارك رينة فرح عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليون متابع، ولحرصها على ممارسة الرياضة فقد شاركت متابِعَاتها عدة صور لها بإطلالات رياضية مناسبة للفتيات في النادي، ومنها جمعنا لكن أحدث إطلالاتها في ٢٠٢٠، حيث اختارت بنطالًا وبلوزة قصيرة صُمِّما باللون الأبيض المزين بالطبعات البنفسجية، وأكملت إطلالتها بقميص أبيض وحذاء أبيض رياضي من علامة نايك لخيار عصري، ونسقت بنطالًا من الجينز الرمادي مع بلوزة رمادية وحذاء رياضي أبيض مزين بعدة ألوان من علامة نايك، ليناسب رياضة المشي والرياضات الخفيفة.

تابعي المزيد:إطلالات شبابية للعمل من رينة فرح

تنسيقات التنورة من رينة فرح

التنورة

تُعد التنورة، ولا سيما القصيرة، الخيار الأمثل في فصل الصيف، لذا ارتدت رينة تنورة سوداء قصيرة مصممة بنفشة ناعمة مع تيشيرت أبيض مرسوم بعلامة كرتونية، وأطلت بتنورة بيضاء واسعة مع بلوزة قصيرة مصممة بأكمام طويلة وواسعة مخططة بالأزرق والأحمر، وظهرت بتنورة وبلوزة مصممين بالأبيض المزين بالأخضر.

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تابعي المزيد:تنسيقات شبابية بالجينز من وحي رينة فرح

إطلالات الفساتين الصيفية

الفساتين الصيفية

للفساتين الصيفية، جمعنا لكنّ عدة خيارات من رينة فرح، حيث تأنقت بفستان أبيض قصير ذي كم واحد مزين بطبعات سماوية، وتجملت بفستان أبيض طويل مصمم بقماش خفيف مزين بالأحمر لمظهر صيفي مذهل، وتزينت بفستان بيج قصير مصمم بأكمام طويلة وبعدة طبقات، وأكملته بحزام بني للخصر لزي أنثوي أنيق، وارتدت فستانًا أحمر مزينًا بطبعات بيضاء لإطلالة مناسبة للصيف، وتجملت بفستان أصفر ناعم وقصير مصمم بأكمام مكشوفة الأكتاف، وأكملته بقبعة من القش.

تابعي المزيد:موضة الأبيض والأسود من رينة فرح في ٢٠٢٠

تنسيقات كاجوال بالبنطال

تنسيقات كاجوال بالبنطال

لمُحِبَّات الإطلالات المريحة بالبنطال، يمكنكن أن تستوحين من رينة فرح إطلالتها ببنطال واسع وبلوزة قصيرة يكسوهما اللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بقبعة من القش لتناسب خيارات الشاطئ، أو اختيارها لمظهر بسيط ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بنية وقميص أبيض، أو ظهورها ببنطال واسع مخطط بالطول بعدة ألوان، وأكملته ببلوزة صيفية خضراء، ولزي حيادي مناسب للعمل يمكن لرينة أن تلهمكن بخيارها لبنطال ذهبي وبليزر بني مع بلوزة خضراء بسيطة.