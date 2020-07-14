صيحات غير تقليدية للاكسسوارات من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:45 مساءً - تزيّن الاكسسوارات والحلي إطلالاتنا بعصرية وحيوية. من هنا، دوماً ما نلجأ للفاشيسنستا العربيات الأنيقات ذات الحس الموضوي العالي لنستوحي منهن أفكاراً لتزيين إطلالاتها وتنسيقها بلمسات رائعة مع الأكسسوارات.

شاهدي الصيحات والقطع غير التقليدية من وحي الفاشينيستا العربيات.



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أساور بثينة الرئيسي

أساور بثينة الرئيسي





كلنا تعلم بأن صيحة تكديس المجوهرات في اليد الواحدة رائجة للغاية، ولكن بثينة الرئيسي قلبت الموازين حين اختارت أن تسير بهذه الصيحة خطوة الى الأمام حيث كدست عدد يفوق الخمسة من الأساور المماثلة في كلتا يديها.





نظارات عهود العنيزي الشمسية



إن كان لحجمها أو ستايلها أو حتى التفاصيل الجانبية، هذه النظارات الشمسية من ديور التي اختارتها عهود حتماً كفيلة بأن تلفت الأنظار اليها على الفور وهي ذات ستايل قوي وراقي في آن.





- قبعة دانا الطويرش البيريه والخواتم:

قبعة دانا الطويرش البيريه





قد يكون ستايل هذه القبعة مثيراً للونه وستايل الشباك المتدلي على الوجه، ولكنه حتماً سيقلب أي لوك راقي رأساً على عقب ويجعل من تملك الجرأة على الخروج به محط الأنظار على الفور. من أكسسوارات دانا التي استوقفتنا أيضاً الخاتمين المفتوحين من الوسط وهي موضة رائعة للغاية وتتربع على عرش الريادة في ستايل الخواتم ذات الشعبية الكبيرة عالمياً.







قبعة فاطمة المؤمن من القش





أكثر ما لفتنا الى هذه القبعة هو حجمها الكبير للغاية والكفيل بأن يجعل أي إطلالة تبدو جريئة وغير تقليدية.



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قلادة رانيا فواز من شانيل

قلادة رانيا فواز من شانيل





كثر من الفاشينيستا يملن الى شراء قطع من الملابس والأكسسوارات يظهر عليها إسم الماركة بشكل واضح، إلا أن قلادة رانيا فواز من شانيل ذات الأحرف الكبيرة للغاية والمرصعة، كسرت كل المعايير وهي حتماً ستكون نجمة أي إطلالة قد تختارين أن تنسقيها معها.







أكسسوارات مثل الحلوى على تمارا فرا





لأن الصيف موسم الحرية والحركة السهلة، اختاري الأكسسوارات والحلي تتماشى مع هذا الموسم. ألهمتنا تمارا فرا لاختيار أساور خفيفة ذات ألوان مرحة تشبه الحلوى في يدها حيث كدست مجموعة من الأساور الخفيفة الملونة المصنوعة من الخرز ونسقتها مع قلادة ملونة مصنوعة من الخيطان.







سكارف العنود بدر

سكارف العنود بدر





حين نقول سكارف، قد تتوقعين أن تكون المؤثرة العنود بدر قد ارتدته على رأسها على شكل عمامة أو لفته على هيئة عصابة رأس أو أحاطت به رقبتها، ولكنها استخدمت مخيلتها لتذهب الى أبعد من ذلك حيث ارتدت السكارف بدلاً من التوب بخطوة جريئة للغاية.

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