حيل سهلة لتطبيق مكياج ناعم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:45 مساءً - قد لا يكون وضع المكياج بالأمر السهل لكلّ النساء، إذ تواجه بعضهنّ مختلف الصعوبات بسبب قلّة العادة أو ضيق الوقت أو حتى عدم الرغبة، ولكن بعض المناسبات تحتّم عليكِ وضع المكياج.

نقدّم لكِ فيما يلي بعض الحيل التي تساعدكِ لتكوني ملمّة بأساسيات التبرّج وتسّهل عليكِ مهمّة وضع المكياج وإزالته. تابعي المزيد: طريقة عمل غمازة الذقن بالمكياج

حيل لمكياج أسهل حيل للمكياج لتهيئة البشرة: طبقي ماسك الثلج عبر وضع كمادات متجمدة على الوجه، أو تمرير قطع الثلج على كامل بشرة الوجه، بما يدعى ماسك الثلج، يعتبر خطوة مهمة جدا في فصل الصيف، وذلك قبل تطبيق أي مستحضر، ترطيب أو عناية، أو حماية، فالثلج يعمل على شد البشرة وغلق مساماتها والقضاء على تلك التجاعيد والانكماشات التي توحي بتعب البشرة. لوضع كريم الأساس: ابدإي بوضعه باستخدام الفرشاة من الأعلى إلى الأسفل مع اتجاه نموّ الشعر، ذلك لأنّ وضعه عكس نمو الشعر يؤدي إلى رفع الشعر وإظهاره بوضوح. إخفاء الهالات السوداء: وزّعي الكونسيلر على هيئة مثلث مقلوب أسفل كل عين، وتجنّبي توزيعه بطريقة عشوائية. لرسم آيلاينر عيون القطة: ضعي ورقة أو شريطاً لاصقاً عند طرف عينك، وثبّتيه جيداً بشكل مائل لتحديد رسمة العيون وفقاً لمسار الورقة أو الشريط اللاصق. لرفع جفن العين: مرري قلم هاي لايتر أبيض اللون أو وردياً فاتحاً على العظمة أسفل حاجبيك، ثمّ ضعي مسحة أخرى منه أعلى حافّة حاجبك. لثني الرموش: سخّني مكبس الرموش باستخدام مجفف الشعر، ثمّ استخدميها. لإعطاء الرموش كثافة: مرري قلم التحديد على جذور رموشك العلويّة من الأسفل، كما وركّزي الكحل على الأطراف الخارجية من العين لمظهر أكثر اتساعاً. لوضع الماسكرا على رموشك السفليّة دون وصولها إلى بشرتك: ضعي منديلاً أو ملعقة بلاستيكيّة أسفل رموشك، ثمّ مرري الماسكرا كالمعتاد. لتمشيط الحاجبين: رشي القليل من مثبتات الشعر على فرشات الماسكارا القديمة والمخصصة للحاجبين ومشطيهما بها. لوضع أحمر خدود طبيعيّ المظهر: ضمّي فمك للأمام، ثمّ ضعي أحمر الخدود بواسطة فرشاة كبيرة على تفاحتيّ خدكِ، بحيث توزّعينه من الداخل إلى الخارج مع اتجاه عظمة الخد. لإبقاء أحمر الشفاه مدّة أطول: ضعي كريم الأساس على شفتيك، ثمّ ضعي طبقة كبيرة من أحمر الشفاه، وخففيها بمنديل، ثمّ ضعي مجدداً طبقة خفيفة منه. لإزالة المكياج: ادهني وجهكِ بواحد من الزيوت الطبيعيّة، مثل: زيت الزيتون، وزيت جوز الهند. تابعي المزيد: إخفاء الذقن المزدوج.. تمارين وخلطات وحيل مكياج Advertisements

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