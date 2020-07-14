أفضل كريمات نحت الجسم..تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:45 مساءً - حضّري جسمك للرشاقة ابتداءً من اليوم لتتألقي بموسم الصيف بجسم متناسق وبشرة ناعمة خالية من الشوائب. كريم للتنحيف بتركيبة فعالة هو كل ما تحتاجين إليه، فضلاً عن كريم مرطّب يشد جسمك ويغلّفه بوشاح حريري. اخترنا لك أفضل ما أطلقته دور المستحضرات العالميّة في هذا المجال لتؤمّن لك ما تحلمين به.





كريم" فينوسكالبت ليفتينغ أند فيرمينغ بادي بالم" Caudalie Vinosculpt Lifting And Firming Body Balm Caudalie Vinosculpt Lifting And Firming Body Balm



كريم " تايتينغ بادي كريم من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Tightening Body Cream Charlotte Tilbury Tightening Body Cream

كريم " ليفت فرميتيه كريم ريش من كلارنس" Clarins Lift Fermete Creme Riche Clarins Lift Fermete Creme Riche



كريم " بادي لوشين ويز ألوفيرا أند أوتميل كورياندر من كيلز" Kiehl's Body Lotion With Aloe Vera And Oatmeal Coriander Kiehl's Body Lotion With Aloe Vera And Oatmeal Coriander





كريم " ليبيكار لوشين دايلي ريبار بادي أند فايس من لاروش بوزيه" La Roche-Posay Lipikar Lotion Daily Repair Body And Face Advertisements La Roche-Posay Lipikar Lotion Daily Repair Body And Face

كريم " أدفانسد ايسانشيل انرجي بادي ريبلنشينغ من شيسيدو" Shiseido Advanced Essential Energy Body Replenishing Shiseido Advanced Essential Energy Body Replenishing

كريم " سليلننوف أنتوسيف أنتي سيللوليت بادي كير من سيسلي" Sisley Cellulinov Intensive Anti-Cellulite Body Care Sisley Cellulinov Intensive Anti-Cellulite Body Care

كريم " تايتينغ بادي كريم من ستريفكتين" Strivectin Tightening Body Cream Strivectin Tightening Body Cream تابعي المزيد: تعزيز الكولاجين في الوجه بطريقة التدليك السحرية

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