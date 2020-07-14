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أفضل كريمات نحت الجسم..تعرفي إليها

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:45 مساءً - حضّري جسمك للرشاقة ابتداءً من اليوم لتتألقي بموسم الصيف بجسم متناسق وبشرة ناعمة خالية من الشوائب. كريم للتنحيف بتركيبة فعالة هو كل ما تحتاجين إليه، فضلاً عن كريم مرطّب يشد جسمك ويغلّفه بوشاح حريري. اخترنا لك أفضل ما أطلقته دور المستحضرات العالميّة في هذا المجال لتؤمّن لك ما تحلمين به.


كريم" فينوسكالبت ليفتينغ أند فيرمينغ بادي بالم" Caudalie Vinosculpt Lifting And Firming Body Balm

Caudalie Vinosculpt Lifting And Firming Body Balm
Caudalie Vinosculpt Lifting And Firming Body Balm



كريم " تايتينغ بادي كريم من شالوت تالبيري" Charlotte Tilbury Tightening Body Cream

Charlotte Tilbury Tightening Body Cream
Charlotte Tilbury Tightening Body Cream


كريم " ليفت فرميتيه كريم ريش من كلارنس" Clarins Lift Fermete Creme Riche

Clarins Lift Fermete Creme Riche
Clarins Lift Fermete Creme Riche



كريم " بادي لوشين ويز ألوفيرا أند أوتميل كورياندر من كيلز" Kiehl's Body Lotion With Aloe Vera And Oatmeal Coriander

Kiehl's Body Lotion With Aloe Vera And Oatmeal Coriander
Kiehl's Body Lotion With Aloe Vera And Oatmeal Coriander
 



كريم " ليبيكار لوشين دايلي ريبار بادي أند فايس من لاروش بوزيه" La Roche-Posay Lipikar Lotion Daily Repair Body And Face

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La Roche-Posay Lipikar Lotion Daily Repair Body And Face
La Roche-Posay Lipikar Lotion Daily Repair Body And Face


كريم " أدفانسد ايسانشيل انرجي بادي ريبلنشينغ من شيسيدو" Shiseido Advanced Essential Energy Body Replenishing

Shiseido Advanced Essential Energy Body Replenishing
Shiseido Advanced Essential Energy Body Replenishing


كريم " سليلننوف أنتوسيف أنتي سيللوليت بادي كير من سيسلي" Sisley Cellulinov Intensive Anti-Cellulite Body Care

Sisley Cellulinov Intensive Anti-Cellulite Body Care
Sisley Cellulinov Intensive Anti-Cellulite Body Care


كريم " تايتينغ بادي كريم من ستريفكتين" Strivectin Tightening Body Cream

Strivectin Tightening Body Cream
Strivectin Tightening Body Cream

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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