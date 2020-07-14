عطور عالمية فخمة هي الأحب على قلب السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:45 مساءً - تميل المرأة السعودية الى كل ما هو فخم وراق في عالم الجمال، بما فيه العطور، فهي تسعى الى اقتناء أجمل العطور العالمية الصادرة عن أهم الدور العالمية الرائدة في صناعة العطور. وفي هذا المقال، نعرفك الى أهم العطور العالمية الفخمة التي تعد الأحب الى قلب السعوديات.



العنبر والعود

العنبر والعود



تُعد العطور التي تعتمد في تركيبتها على كل من العنبر والعود، الأحب الى قلب المرأة السعودية، لا سيما أنهما من أفخم النغمات الشرقية وأكثرها جمالاً. لذلك، تبحث السعوديات دائماً عن أجدد عطور العنبر والعود وأكثرها أناقة، لتُكمل بها إطلالتها وتميِّزها عن غيرها من النساء.



المسك

المسك



كالعنبر والعود تماماً، تنجذب المرأة السعودية كثيراً الى العطور التي تحتوي على المسك، فلطالما اعتُبر من النغمات الشرقية المفضلة لدى السعوديات، فهو بالنسبة إليهن يمثّل رائحة الانتعاش والنظافة. انطلاقاً من ذلك، تلاقي العطور التي تتركز على المسك إقبالاً كبيراً من السعوديات، حتى أنهن لا يستغنين عنه في غالبية الأوقات.



الخشب والياسمين

الخشب والياسمين



الخشب إحدى النغمات الشرقية الجذابة التي تميز السعوديات، لا سيما إذا كان ممزوجاً مع رائحة الياسمين وغيرها من أنواع الزهور. فمن خلال هذه النغمات، تثبت المرأة السعودية دائماً ذوقها الرفيع في اختيار العطور وأصالتها وفخامة أناقتها.

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الأزهار



رغم ميلها الى الروائح الثقيلة والقوية، إلا أن المرأة السعودية تهتم أيضاً بالعطور التي تتركز تركيبتها على الأزهار، كون هذه النغمات يمكنها أن تعبر عن أنوثتها الفائقة وجاذبيتها. إضافة الى ذلك، تضفي هذه العطور على السعوديات أناقة كبيرة وإطلالة متميزة.



عطور عالمية تعشقها السعوديات



Tom Ford Shanghai Lily

Tom Ford Shanghai Lily



إنه عطر شرقي – زهري فخم من توم فورد Tom Ford يمزج بين نغمات التوابل الدافئة والزهور والفانيليا والياسمين والمسك والكشمير والأخشاب والبخور...



La Vie Est Belle

La Vie Est Belle



يُعتبر هذا العطر من لانكوم، من أفضل العطور العالمية بالنسبة الى السعوديات، فهو عطر أنثوي مغر، ورائحته القوية والمركزة تمتد لساعات طويلة لتجعل المرأة تضج أنوثة وجمالاً، وتسلط عليها الأضواء في كل مكان. يعتمد هذا العطر في تركيبته على الكشمش الأسود والسوسن والياسمين وبراعم البرتقال، إضافة الى الباتشولي والفانيليا...



Gucci oud

Gucci oud



يعدّ هذا العطر مزيجاً آسراً وخلاباً بين المكونات الشرقية الساحرة والنغمات العصرية الحديثة، حيث يرتكز بالدرجة الأولى على العود، ممتزجاً مع نغمات الكمثري والروزبيري والبرتقال.

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