صور.. أحمد الفيشاوي يوثق "عناق وقبلات" زوجته له على إنستجرام

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه بعدة صور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت زوجته ندى الكامل، في بعض الصور، وهي تحتضنه وتقبله. Advertisements وعلق الفنان على الصور: "يوم واحد خارج العمل". وكانت محكمة استئناف القاهرة، أصدرت حكما مؤخرا، بإلغاء الحكم الصادر بإلزام "الفيشاوي" بدفع إيجار الشقة المقيمة بها ابنته في إنجلترا. وعلق "الفيشاوي" على الحكم ليصفه بـ"أهم قضية" أمام "الحناوي"، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، لمحاميه، معلقًا عليها: "كسبت أهم قضيه أمام هند الحناوي بفضل ربنا ومجهود أستاذه سناء لاحظي ويوسف الفايز.. شكرًا".

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