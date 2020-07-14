طرق أنيقة لموضة اسكارف الشعر لإضفاء لمسة جمالية على ملابسك

الاسكارف أو الإيشارب الصغير يمكن استخدامه بعدة طرق لأناقتك لغير المحجبة، فيمكنك إضفاء لمسة جمالية أنيقة على ملابسك وشكلك بألوانه المختلفة وتصميماته المزركشة، بلفه حول الرقبة، أو حول يد حقيبتك، وبالطبع حول شعرك، وفي هذا المقال المقدم سنخبركِ بثلاث طرق لربط الاسكارف على شعرك .

1. السكارف على الكعكة المرفوعة:

تحتاجين لهذه الربطة إلى سكارف مربع.

اثني الاسكارف المربع إلى نصفين حتى يصبح لديكِ شكل مثلث.

قومي بثنيه عدة مرات، حتى يصبح مستطيلًا رفيعًا.

ارفعي شعرك في كعكة عالية.

قومي بلف الاسكارف حول الكعكة.

2.الاسكارف على الطريقة الغجرية:

تحتاجين لهذه الربطة اسكارفًا مستطيلًا وخفيفًا.

اثني الاسكارف عدة مرات، ليصبح مستطيلًا طويلًا.

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أسدلي شعرك حول وجهك، ثم اربطي الاسكارف من الخلف واتركيه انسيابيًّا.

3. الاسكارف المقلوب:

تحتاجين في هذه الربطة إلى اسكارف مربع.

اثني الاسكارف عدة مرات، حتى يصبح على هيئة شريط عريض.

اربطيه على رأسك من الأمام، وأخفي الجانبين أو اتركيهما بارزين.

اعملي بنفسك سكارف من تيشيرت قديم

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