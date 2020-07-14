جلسة تصوير جديدة لياسمين عبدالعزيز بفستان أبيض.. والعوضي يتغزل فيها

لايف ستايل

خضعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لجلسة تصوير جديدة، نشرت بعض صورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والتي أبرزت أنوثتها وجمالها.

وظهرت ياسمين خلال جلسة التصوير مرتدية فستان أبيض مكشوف الذراعين، ولم تتكلف ياسمين في مظهرها، وتركت شعرها منسدلًا مع بعض لمسات الماكياج الهادئة.

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت على ما يقرب من 65 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من بينهم تغزل زوجها الفنان أحمد العوضي بعبارة باللغة الانجليزية "بحبك يا بيبي".

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وبادرت إحدى المتابعات من الجزائر بتوصية خاصة للفنان قائلة "حطها في قلبك وفوق راسك ياسمين تستاهل تعيش ملكة وربي يبعد عنكم العيون الحقودة، تحية كبيرة ليكم من الجزائر".

وكانت انتشرت مؤخرًا شائعة حول حمل ياسمين من العوضي، وذلك بعد تداول صور لها بدت من خلالها بوزن زائد، الأمر الذي نفته تماما.

وردت "ياسمين" على الأمر بشكل غير مباشر، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت بصورة من دراسة تقول: "إذا لم يزد وزنك في الحب، فأنت مع الشخص الغلط"، مشيرة لزوجها أحمد العوضي.

وسرعان ما رد" العوضي"، قائلا: "أنت كده مع الشخص صح الصح أكيد".

وتفاعل معهما المتابعون وأصدقاؤهما من الفنانين، منهم الفنانة بدرية طلبة، التي علقت قائلة: "ما شاء الله، ربنا يحفظكم"، وغيرها من التعليقات: "الله يسعدكم"، "بنحبكم أوي".