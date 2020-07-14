مايا مرسي تطالب بميثاق شرف أخلاقي بمراكز الشباب للتصدي للتحرش

علاقات و مجتمع

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شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس في لقاء حول التصدي لظاهرة التحرش تحت شعار "شباب ضد التحرش"، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وبحضور دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب ورئيس وحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، ياسمين حمدان مدير مشروع "شباب ضد التحرش" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالإضافة لعدد من الشباب المشاركين في مشروع "شباب ضد التحرش" من مختلف محافظات الجمهورية وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وشكرت الدكتورة مايا مرسي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إطلاق حملة "شباب ضد التحرش" معربة عن سعادتها بذلك ومؤكدة على الدور الهام لوزارة الشباب والرياضة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال مراكز الشباب والوصول للشباب على مستوى المحافظات، كما طالبت بضرورة وضع ميثاق شرف أخلاقي بمراكز الشباب للعمل جميعا ضد التحرش، مستنكرة بشدة ما حدث خلال الأيام الماضية من بعض من يحسب على الشيوخ والذي يستهين بحرمة المرأة ويبرر أفعال المتحرشين، متمنية أن يختفى التحرش من مصر وأن تشعر كل امرأة وفتاة بالطمأنينة والأمن في جميع الأماكن بمصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود بين أجهزة الدولة للتخلص من هذه الظاهرة، مشيرة إلى دور علماء الدين في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم تداولها باسم الدين، والعمل على نشر الوعي بين الشباب بأهمية التصدي للتحرش.