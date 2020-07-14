صور.. جروج كلوني مع نجله لأول مرة دون حجر صحي

لايف ستايل
تمكن مصرو المشاهير من التقاط صور للنجم العالمي جورج كلوني، البالغ من العمر 59 عامًا مع ابنه ألسكندر البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وظهر ألسكندر في الصور، يمشي النجم الأب في شوارع لوس أنجلوس، حيث قرر الممثل ترك العزلة الذاتية لأخذ الطفل إلى طبيب عيون، بينما بقيت زوجته أمل علم الدين، مع ابنتها إيلا وهي توأم ألكسندر، في المنزل.
منذ بداية الحجر الصحي، عزلت الأسرة نفسها في قصرها والتزمت بدقة بجميع القواعد، بحسب موقع free news.
وأكد الموقع أن الحجر الصحي المشترك لم يؤثر على علاقة الزوجين بشكل إيجابي، حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الزوجين كانا نائمين في غرف منفصلة.
ورغم ذلك يعتني الممثل بسعادة بالتوأم، ولكن في المنزل، يشعر وكأنه تحت الإقامة الجبرية، لأن أمل مشغولة حصريًا بالعمل على مدار الساعة.
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