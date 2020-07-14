ما هي الفيتامينات الضروريّة لشعرك

تهتمّ المرأة بإطلالتها وتحرص دائماً على مواكبة أحدث الصيحات في عالم الجمال والموضة. وعندما يتعلق الامر بالعناية بجمالها وشعرها نجدها السباقة إلى اعتماد الكريمات والاقنعة التي تمنحها بشرة نضرة وشعراً صحيّاً ومشرقاً. لكن الكريمات والمنتجيات الجماليّة لا تكفي وحدها، فقد تبيّن أنّ غياب تناول بعض الفيتامينات الأساسية يضرّ بشعرك فيفقد لمعانه ومرونته. فما هي إذاً الفيتامينات التي يحتاجها شعرك؟

1

فيتامين A

واحد من أهمّ الفيتامينات التي يحتاجها شعرك الأكثر. فالفيتامين A الذي تجدينه في الخضار الورقية والشمام أو على شكل حبوب، يحتوي على مضادات الأكسدة التي ترطب فروة رأسك، تحارب التلوّث وتمنحك شعراً صحياً أكثر.

2

فيتامين B COMPLEX

أي هو الفيتامين المركّب من كلّ أنواع الفيتامين B، بما فيها الفيتامين B6 وB12 . من فوائد الفيتامين B COMPLEX، أنه يخفف من تساقط الشعر كما هو مسؤول عن لمعان شعرك. بالاضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع من الفيتامين يمنع الشيب ويعزز نموّ شعرك.

3

فيتامين E

يشتهر بقدرته على تنعيم الشعر، كما أنّه يمنحك شعراً صحيّاً إذ إنّه يحفّز الدورة الدمويّة. من فوائد الفيتامين E الذي تجدينه في المكسرات، الطماطم والسبانخ، نذكر أيضاً منع التقصّف والتكسّر وهذا ما تحتاجينه لتنعمي بشعر قويّ وصحيّ.

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فيتامين D

هو الفيتامين الذي يقويّ بصيلات الشعر وبالتالي يمنحك شعراً أكثر طولاً وكثافة. يمكنك الحصول عليه عبر الشمس أو الحبوب والمكمّلات الغذائية.

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