بعد التعافي.. كيف يسبب فيروس كورونا الإصابة بجلطة الرئة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يؤدي فيروس كورونا إلى التعرض لمضاعفات صحية قد تعتبر خطيرة في بعض الأحيان، ومن بينها الجلطات التي قد تصيب الرئة، وهو ما يدفع الأطباء لوصف عدد من الأدوية للوقاية منها.اضغط هنا

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