احذر.. أسباب قد تدفعك للإعجاب بالشخص الخاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتقد البعض أنه من السهل اختيار شريك الحياة المناسب، ولكن الحقيقة أن العديد من الأشخاص يختارون الشريك الخاطئ وينتهي بهم الأمر إلى الشعور بالتعاسة.

لذا نقدم لكم مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى الانجذاب لشريك الحياة الخاطئ، وفقا لما نقل موقع "theeverygirl".

- الخوف:

يمكن للخوف سواء من عدم الزواج، أو من الشعور الوحدة والعيش منفردا، أن يقود الأشخاص ويدفعهم إلى الانجذاب للاختيارات الخاطئة.

وعلى الرغم من ظهور بعض المؤشرات التي تدل أن هذا الشخص غير مناسب إلا أن الخوف والعقل الباطن يؤديان إلى الانجذاب إليه والموافقة عليه.

- التقليل من النفس وعدم احترام الذات:

عدم الثقة الكافية التي تجعل الشخص يؤمن بأنه يستحق الأفضل وأن هناك الكثير من الفرص في الحياة بانتظاره، يجعله يختار ما هو أقل مما يستحق.

- الضغط:

يعتقد البعض أنه يجب أن نختار شريك حياة قبل أن يتقدم بنا العمر ونصل إلى سن الـ30 دون ارتباط، وبالتالي يُطلق عليها "عانس"، ما قد يدفعها لاختيار الشخص الخاطئ.

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- الرومانسية المفرطة:

الرومانسية الزائدة قد تدفعك إلى التعلق والانجذاب بشريك حياتك، ورغم أن الحب والرومانسية شيئا مطلوب في أي علاقة عاطفية لكن التفكير بمنطقية مطلوب أيضا لإحداث توازن وإنجاح العلاقة.

- الشعور بالألفة والارتياح:

كما أن الشعور بالألفة والارتياح له إيجابيات أيضا لها العديد من المساوئ، فيمكن أن يدفعك الارتياح إلى الانجذاب للشخص الخاطئ بدافع الألفة والحب.

ففي بعض الأحيان تظن أنك لا تستطيع إيجاد شخص آخر مثل حبيبك وأنه هو منطقة الراحة والأمان بالنسبة لك، حتى إن كنت لست سعيدا تماما في هذه العلاقة، فستجد لشريك حياتك مبررات لأنك تراه مناسبا لك.

- عدم تحديد الأولويات:

عدم تحديد الأهداف والأولويات في الحياة، هذا الأمر قد يؤدي إلى اختيار علاقة خاطئة نتيجة عدم تحديد الأولويات، لذلك يجب التفكير جيدا قبل اتخاذ قرار الدخول في علاقة عاطفية مرة أخرى.

- عدم الانتباه للعلامات:

هناك علامات تظهر بوضوح عند الانجذاب للشخص الخاطئ، يجب عدم تجاهلها لأن هذه العلامات ستخبرنا بأن هذه العلاقة ليست صحيحة وحان وقت الانسحاب.