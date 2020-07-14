روجينا في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعوها: الله عليكي يا ليدي

لايف ستايل

شاركت الفنانة روجينا جمهورها ومتابعيها بأحدث صور من جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى مجلات المرأة.

وظهرت روجينا بلوك "ليدي"، فقد ارتدت فستانا من اللون البيج، ماركة جوتشي، بأزرار ذهبية رقيقة وحزام رفيع على منطقة الوسط، ولم تبالغ في وضع الإكسسوارات حيث اكتفت بدبلة الزواج في يدها.

وتركت روجينا شعرها الطويل الكستنائي منسدلا، مع مكياج يميل للبساطة، كان ملائما مع جلسة التصوير التي أجرتها على البسين وأمام الخضرة والطبيعة.

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مكياج روجينا جاء بأنامل كيكي، والشعر لمسات حسن بورجي، أما تنسيق الإطلالة فهي يمنى مصطفى، والصور من تصوير محمود عبدالسلام.

وتفاعل مع روجينا عدد كبير من متابعيها وجمهورها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "الله عليكي يا ليدي"، و"قمر يا روجينا مش بتكبري".