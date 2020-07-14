أفضل ألوان شعر تناسب البشرة السمراء وطريقة صبغتها

البشرة السمراء من أنواع البشرة التي يناسبها مجموعة كبيرة من درجات ألوان الشعر، ومع ذلك، فإن الاختيار بين الأشقر والبني والأحمر يعد أمرًا محيرًا حين تختارين من بين الدرجات المتنوعة والمتعددة لدرجات كل لون من تلك الألوان

لذلك عليك أولًا معرفة أي درجة من هذه الألوان هي الأكثر تناسقًا مع لون بشرتك، وتحديد لون الصبغة المناسب لشكلكِ وشخصيتكِ، إذا كنتِ من صاحبات البشرة السمراء وتحتارين في اختيار درجة الصبغة ولونها المناسب لكِ، فهذا المقال سيساعدك على اختيار لون الشعر المناسب للبشرة السمراء.

لون الشعر المناسب للبشرة السمراء

قبل اختيار لون شعركِ، عليكِ تحديد درجات لون بشرتك، عادة يقع معظم الأشخاص في إحدى فئات درجات ألوان البشرة الثلاث: الدافئة، أو الباردة، أو المحايدة، وهناك بعض الحيل لمساعدتك في تحديد درجة لون بشرتك، مثل:

ابحثي عن ألوان محددة في بشرتك:

يتمتع لون البشرة الفاتح بدرجات وردية، بينما يكون لونا البشرة الدافئة والسمراء بدرجات الأصفر والذهبي.

ركزي مع نجمات هوليوود:

عندما تبحثين عن مصدر لإلهام ألوان ودرجات الشعر، انتقي النساء اللائي لديهن لون بشرتك نفسه، وكذلك عينيك، بين نجمات هوليوود على سبيل المثال.

ارجعي إلى لون عينيك:

إذا كان لون عينيك داكنًا، فعادة ستكونين ذات بشرة دافئة وسمراء، أما إذا كان لديك عينان باللون الأزرق أو الأخضر، فأنتِ عادة ما تكونين ذات بشرة باردة وفاتحة.

ما ألوان الشعر المناسبة للبشرة السمراء؟

بعد أن قدمنا لكِ معلومات بسيطة لتحديد درجة لون بشرتك، إليكِ مجموعة من الألوان التي تناسب عدة درجات من ألوان البشرة السمراء:

البشرة السمراء المحايدة:

تشمل درجات الألوان المناسبة لها، كلًّا من الذهبي، والكراميل، والعسلي.

البشرة السمراء داكنة اللون:

تشمل درجات الألوان المناسبة لها، كلًّا من الكراميل، والبني الذهبي، والبني الفاتح.

البشرة السمراء ذات اللون البني الفاتح:

تشمل درجات الألوان المناسبة لها، كلًّا من الأحمر الأوبورن المائل إلى الأشقر، والبني المحمر، والكستنائي.

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البشرة السمراء الأقرب للبيج الفاتح (القمحي):

تشمل درجات الألوان المناسبة لها، كلًّا من الكراميل، والعسلي، والبني الذهبي، والماهوجني، ولون القرفة.

كيف أحصل على لون شعر كراميل؟

هذا اللون بدرجاته المتعددة مناسب لكل النساء تقريبًا، خاصة اللائي يتمتعن بألوان البشرة الدافئة أو السمراء، إذا كنتِ تريدين الحصول على لون الكراميل إليكِ ما تحتاجين إلى معرفته لبدء التنفيذ.

يمكنكِ إيجاد اللون الكراميل بسهولة من بين العلامات التجارية المتعددة للصبغات، ابحثي عنه باسم “caramel”، وكما يحلو لكِ، اصبغي شعركِ بأكمله بهذا اللون، أو بعمل “هاي لايت” أي صبغ بعض خصلات الشعر فقط.

طريقة صبغ الشعر:

اختاري درجة اللون المفضل لديكِ، وأفضل رهان لكِ هو اختيار درجة واحدة من اللون، واتباع التعليمات المدونة على العبوة، ولا يوصى بدمج درجتين مختلفتين من اللون، خاصة إذا كنت غير متخصصة، وتقومين بصبغ شعرك في المنزل.

اشتري ما يقرب من عبوتين لصبغ شعرك، ويمكنك شراء عبوة ثالثة إذا كان شعرك طويلًا.

اختبري اللون من خلال صبغ خصلات قليلة خلفية وغير ظاهرة من شعرك، لتتأكدي أنه اللون المطلوب.

ارتدي ملابس قديمة كي لا تنزعجي إذا تلطخت بالصبغة. أحضري وعاء وفرشاة، وضعي الصبغة فيه، واتبعي التعليمات المدونة على العبوة، فعادة ما يكون مع الصبغة بودرة الأكسجين التي تخلط معها.

ادهني جوانب فروة رأسكِ بالفازلين، لتنظيفها بسهولة إذا تلطخت بالصبغة. البسي قفازات، وقسمي شعرك إلى أربعة أقسام مثلًا، وابدئي من الجذور بفروة رأسكِ، ثم افردي الصبغة على بقية شعرك بالتساوي.

استخدمي مرآة محمولة باليد للتحقق من صبغ الجزء الخلفي من رأسك، في أثناء وقوفك أمام مرآة الحمام مثلًا.

ضعي غطاء استحمام بلاستيكيًّا فوق رأسكِ خلال فترة الصبغ، التي تبلغ 20 دقيقة تقريبًا.

اغسلي شعرك بكمية قليلة من الماء، مع التركيز على الشامبو، وعدم الإفراط في تعريض شعركِ المصبوغ للماء لفترة طويلة.

استخدمي حمام زيت لشعركِ بعد الصبغة بـ24 ساعة، لتنعيمه وحمايته من التلف.

كيف أحصل على لون شعر كستنائي؟

اللون الكستنائي من أجمل ألوان الشعر، ويناسب كل ألوان البشرة تقريبًا، وهو لون متعدد الدرجات يبدأ من الأشقر الداكن إلى البني مع بعض الاحمرار.

يمكنكِ إيجاد هذا اللون بين أنواع الصبغات التجارية بسهولة، اختاري الدرجة المفضلة لكِ من بين درجاته، ولصبغ شعركِ باللون الكستنائي، اتبعي الخطوات السابقة نفسها.

كيف أحصل على لون شعر بني فاتح؟

يتوافر اللون البني بدرجات متعددة، تبدأ من أرقام واحد إلى عشرة، أهمها الداكن والفاتح والفاتح جدًّا الأقرب للأشقر، إذا كان شعركِ لونه بنيًّا فاتحًا، فاختاري لونًا أفتح بمعدل درجة أو درجتين من لون شعركِ، أما إذا كان شعرك أسود أو بنيًّا داكنًا، فقد تحتاجين أولًا إلى تفتيحه، ولصبغ شعركِ باللون البني الفاتح، اتبعي الخطوات السابقة نفسها.

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