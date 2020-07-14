مجوهرات الزمرد المفضلة عند النجمات

نشرت العديد من النجمات صورة لها وهي ترتدي مجوهرات آسرة مرصعة بالزمرد.

في العصور الفرعونية كانت صحراء النوبة تشتهر بمناجم الزمرد، التي كانت تصدر الزمرد إلى قصور حكام بلاد فارس والهند وبيزنطة، كما اكتشفت كميات منه في مقابر ومعابد في المكسيك والبيرو وكولومبيا نهبت بالكامل من قبل الأوروبيين، وكان الإمبراطور الرومي نيرون يهوى مشاهدة مصارعة العبيد من خلال بلورة كبيرة من الزمرد.



الزمرد الحجر الملوكي

وفي منظقة الخليج يعتبر الزمرد من افضل الأحجار، ولذلك يطلقون عليه الحجر الملوكي فهو يزين به التيجان للملوك والسلاطين والمجوهرات بشكل عام. والزمرد هو نوع من معدن البريل والمكون من سيليكات البيريليوم والألومنيوم، يتم العثور عليه في مناجم بين الصخور الصلدة والرخام بخلاف معظم الأحجار الكريمة، لونه أخضر غامق عميق وشفاف، ويحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية. يكتسب لونه الأخضر لوجود كميات ضئيلة من الكروم أو الحديد فيه، وبالمقارنة بالأوزان يعتبر الأعلى قيمة بين الأحجار الكريمة، و أحجار الزُّمُرُّد الكاملة لنادرة جدا، وإذا وُجدت تكون أغلى من الماس. عادة ما يؤتى به من المناجم في كولومبيا، ولكنه في الحقيقة موجود في مختلف بلدان العالم، فيما تعتبر أفريقيا مصدراً متزايد الأهمية لأحجار الزمرد الخضراء الفاخرة.



أثتاء تسوقك بحثاً عن مجوهرات مرصعة بهذا الحجر الثمين، عليك الإنتباه كثيراً، فلا بد أن تعلمي أنه يمكن صنع الزمرد في المختبرات، حيث توضع البلُّورات في محلول مائي تحت ضغط عال. يكون الزمرد الصناعي شبيهاً بالزمرد الطبيعي، ومن السهل تمييزه تحت المجهر بسبب وجود جُسَيْمات دخيلة

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فوائد حجر الزمرد



وفضلاً عن الألق والرقي الذي يضفيه على إطلالة المرأة، يتمتع الزمرد أيضاً بالعديد من الفوائد. إذ يُقال إنه يحقق التناغم بين الزوجين، ويساعد بشكل كبير على ضمان وحدة الأسرة، كما لديه القدرة على زيادة قوة المنطق والروحانية.هذا وقد دفع لون هذا الحجر الجميل بالكثير من دور تصميم المجوهرات، إلى استعماله في أجمل ابتكاراتها من المجوهرات الراقي مثل التي اخترناها لك في معرض الصور.

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