طرق تنسيق إطلالات عصرية ومحتشمة بأسلوب علا الفارس

الاعلامية الأردنية علا الفارس تتمتع بحضور أنيق ولافت، حيث أن ملامح وجهها شرقية وجذابة واطلالاتها ناعمة وأنثوية، وهذا ما جعلها تدخل قلوب المشاهدين في العالم العربي، كما لنفس الأسباب دخلت قائمة النجمات الأكثر أناقة لأكثر من مرة، ولهذا فقد اخترناها اليوم لنسلط الضوء على اطلالاتها وحتى تستوحي منها النساء في الوطن العربي تنسيقات عصرية ومحتشمة في الوقت ذاته.

أسلوب علا الفارس في الموضة:

من يتابع اطلالات علا الفارس على انستقرام يلاحظ على الفور أن أسلوبها في الموضة عصري ومميز والأهم من كل ذلك أنه يتناسب مع عادات وتقاليد الوطن العربي، فهي تختار القطع المواكبة لأحدث صيحات الموضة لكن بتصاميم محتشمة وهذا ما جعلها تتميز عن كثيرات غيرها من النجمات.



استوحي اطلالات متنوعة من علا الفارس:

لمختلف المشاوير المسائية والصباحية يمكنك أن تستوحي من علا الفارس، وهذه بعض الأمثلة:

اختارت علا الفارس في هذا اللوك بنطلون باللون الأصفر، ونسقت معه بلوزة بأكمام طويلة وحقيبة يد كبيرة باللون الأخضر من “بولغاري” Bulgari وقد أكملت اللوك بنظارات شمسية تصميمها شبابي.

علا الفارس في بنطلون باللون الأصفر



لوك رياضي عملي اختارته علا الفارس لهذه الاطلالة باللونين الأسود والأبيض، وقد اختارت معه اكسسوارات شبابية ان كان الحذاء الرياضي، الساعة البيضاء، أو النظارات الشمسية.

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لوك رياضي عملي اختارته علا الفارس

اطلالة فاخرة ومميزة اعتمدتها علا الفارس في فستان ميدي بأكمام طويلة من الدانتيل من “زهير مراد” Zuhair Murad مع حذاء كعب عالي من “توم فورد” Tom Ford.

علا الفارس في فستان ميدي

على السجادة الحمراء شاهدنا علا في تصميم فستان رائع اختارته من “زهير مراد” Zuhair Murad باللون الذهبي بأكمام طويلة، مزين برداء فاخر.

لمختلف المشاوير والمناسبات شاهدي اطلالات علا الفارس واستوحي منها أجمل التنسيقات العصرية والمحشتمة.

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