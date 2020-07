بعد الاعتراف بخيانتها.. من هي جادا بينكيت زوجة ويل سميث؟

علاقات و مجتمع

عاش عشاق النجم العالمي ويل سميث، صدمة بعد إعلان زوجته جادا بينكيت، في أحد اللقاءات التليفزيونية المباشرة على الهواء، أنّها خانته مع رجل آخر.

وجادا بينكيت الزوجة الثانية لسميث، تزوجا عام 1997، وكانت زوجته الأولى شيري فليتشر، التي تزوجها عام 1992.

وبينكيت، ممثلة وكاتبة ومنتجة أمريكية ولدت في 18 سبتمبر 1971، أعلنت دخولها في علاقة مع مغني الراب أوجست السينا، أثناء فترة انفصالها عن سميث قبل سنوات، ما تسبب في غضب عشاق النجم ويل سميث، الذي رشح من قبل لجائزتي أوسكار.

مثلت جادا في أكثر من 45 عملا فنيا بين مسلسلات وأفلام، أولها عام 1990 في مسلسل True Colors، ومسلسل Moe's World، وآخر عمل ظهرت فيه كان فيلم Angel Has Fallen عام 2019، وتحضر الآن لدورها في الجزء الرابع من فيلم ماتريكس.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها جادا بينكيت، Collateral، بطولة توم كروز وجيمي فوكس، وسلسلة أفلام ماتريكس.

وشاركت جادا التي تبلغ من العمر 49 عاما، في كتابة عدد من الأعمال بينها فيلم The Human Contract عام 2008 وكان من إخراجها أيضا، إضافة إلى كتابتها حلقات في مسلسل All of Us، وكتبت عددا من الفيديوهات القصيرة الأخرى.

وشاركت جادا في إنتاج أكثر من 15 عملا، وجرى الإعلان عن مشاركتها كمنتج منفذ في 3 أفلام وهي Life in a Year ، وUptown Saturday Night، وKing Richard.

ويحضر سميث لبطولة فيلم جديد بعنوان Emancipation، إخراج أنطوان فوكوا، وآخر أفلامه كان Bad boys for life، وجسد من خلاله دور المحقق مايك لوري، وعرض بالسينما يناير الماضي.

فيلم Bad boys for life إخراج Adil El Arbi وBillal Fallah، وشارك سميث البطولة، الممثل مارتن لورانس، وهو من نوعية أفلام الأكشن والجريمة، وحقق نجاحا كبيرا وتصدر البوكس أوفيس عدة أسابيع وقتها.

وأدى سميث في عام 2019 دور المارد في فيلم علاء الدين، وشاركه البطولة الفنان المصري الكندي مينا مسعود، والممثلة ناعومي سكوت، وهو الفيلم الذي تخطت إيراداته مليار دولار، كما شارك في فيلم Student of the year 2، وGemini man.

وترشح سميث (52 عاما) لجائزتي أوسكار، الأولى عن فيلم "علي" عام 2001، الذي جسّد خلاله السيرة الذاتية للملاكم محمد علي كلاي، والثانية عن فيلم "السعي لتحقيق السعادة" عام 2006، كما ترشح 5 مرات لجائزة الجولدن جلوب.