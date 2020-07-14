تنظيم ضربات القلب وعلاج للصرع.. فوائد غير متوقعة من مخلل البصل الأحمر

صحة
دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية، كشفت عن فوائد يحتويها مخلل البصل الأحمر ومخلل نبتة القبار، إذ يحتويان على مادة "فلافونيد"، وهي تعمل على تنشيط البروتينات اللازمة لسير عمل الدماغ والقلب بشكل طبيعي.
وأوضح العلماء أن مادة "فلافونيد" تنظم عمل ضربات القلب وتقلص العضلات، كما أنه يمكن أن تكون علاجا للصرع، وذلك بحسبما نشرته "سبوتنيك".
وتابع العلماء، في سياق دراسة خصائص مادة "فلافونيد"، أنها تعدل قنوات أيونات البوتاسيوم في عائلة الجين " KCNQ"، وتنظم حساسيتها للنشاط الكهربائي في الخلية، وبالتالي تساعد على منع ضعفها، التي في حال حدوث الضعف، فإن ذلك يؤدي إلى أمراض خطيرة منها السكري وعدم انتظام ضربات القلب والصرع.
ويخطط العلماء لاستخدام هذه الخصائص الفريدة لمادة "فلافونيد"، في المزيد من البحث بهدف إنشاء أدوية علاجية يمكن أن تحارب أمراض القلب والدماغ المزمنة.
وقال جيفري أبوت، أحد مؤلفي الدراسة "إن زيادة نشاط قنوات KCNQ بمادة من أصل نباتي من المحتمل أن يكون مفيدًا للغاية ويمكن استخدامه لعلاج الصرع وعدم انتظام ضربات القلب".
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