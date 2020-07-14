الامارات | خبراء: انتقال "كورونا"من الأم لجنينها نادر لكنه يحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: انتقال "كورونا"من الأم لجنينها نادر لكنه يحدث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبراء اليوم إن حالات انتقال مرض كوفيد-19 من المرأة الحبلى للجنين نادرة ويجب ألا تثير قلقا، وذلك بعد أن أشارت دراسة لإحدى الحالات إلى احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد عبر المشيمة.

وتصف الدراسة التي نشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" حالة في فرنسا عثر فيها على الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في دم طفل مبتسر لأم تبلغ من العمر 23 عاما كانت قد تم تشخيص إصابتها بهذا المرض في مارس الماضي.

وقال الأطباء في استعراضهم لتفاصيل هذه الحالة إن رصد الفيروس في غشاء المشيمة كما في دم الطفل والأم يشير إلى أن انتقال الفيروس عبر المشيمة محتمل". لكنهم أضافوا أن من الضروري إجراء مزيد من الدراسات لإثبات ذلك.

وقالت ماريان نايت أستاذة صحة الأم والطفل بجامعة أوكسفورد البريطانية إن الحالة مثيرة للاهتمام لكن يجب ألا تكون مصدر قلق للحوامل. وأضافت "بين الآلاف العديدة من الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بفيروس سارس-كوف-2 قلة فقط تثبت إصابتها بالفيروس - بنسبة تتراوح بين 1 و2 %".

وفي الحالة الفرنسية شفيت الأم وطفلها وخرجا من المستشفى. وقال أندرو شينان أستاذ طب التوليد في جامعة كينج بلندن إن من النادر جدا إصابة الأجنة بكوفيد-19 من أمهاتهن. وأشار إلى بيانات بريطانية عن 244 طفلا ولدوا لأمهات مصابات بالفيروس ولم يظهر أثر له في 95 % منهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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