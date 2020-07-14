ماتشس فاشن تطرح تشكيلة لا دوبل جي المصغرة والحصرية

أطلقت منصة ماتشس فاشن تشكيلة أزياء مصغرة تحمل توقيع واسم دار التصميم لا دوبل جي بإلهامٍ من ثلاث حكايات صيفية نابضة بالحياة. وتتنوع قطع التشكيلة لتناسب كافة الأذواق هذا الصيف ابتداءً بملابس الشاطئ وصولاً إلى فساتين السهرة، إلى جانب مجموعة من التصاميم الجذابة وملابس السباحة والحقائب والفساتين القطنية والحريرية المزدانة بطبعات ذات ألوان مشرقة.



من تشكيلة لا دوبل جي

وبهذا الصدد، يقول جي جي مارتن، مؤسس دار لا دوبل جي: "نقدم هذه التشكيلة المصغرة حصرياً لمنصة ماتشس فاشن، وتضم مجموعة متكاملة ورائعة من الأزياء الصيفية المثالية للعمل أو العطلات أو حتى المنزل. كما أضفنا حقيبة بيج ماما القماشية الأكثر مبيعاً لتصبح تشكيلة صيفية متكاملة بحق. تتألق قطع التشكيلة بتدرجات لونية زاهية ونقشات مفعمة بالحيوية تعكس هوية امرأة لا دوبل جي الفريدة".

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