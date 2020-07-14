بدون ضغط نفسي أو ملل.. كيف تحمي نفسك من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يبحث كل منا في الفترة الحالية، وتحديدا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم البلاد حول العالم، عن أفضل الطرق للوقاية من الوباء وحماية أنفسهم والمحيطين بهم.

وقد يشعر البعض بالملل أو الإحباط من تنفيذ الإجراءات الوقائية كل يوم، خاصة بعد التعايش مع الفيروس في الشوارع وأماكن العمل وكافة مناحي الحياة.

ويستعرض "الخليج 365" عدة نصائح للحفاظ على نفسك في زمن كورونا، دون أن تمل أو تتعب، وفقا لموقع menshealth.

يقول ميسكويتا، طبيب نفسي في المركز الطبي بجامعة ولاية أوهايو: "نحن ندرك أن كورونا يشكل عبئا صعبا علينا، بعد استمراره لأكثر من 6 أشهر، وتسببه في عدم رؤية الأصدقاء والاجتماع بالعائلة، أو ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية، نريد القيام بأشياء لم نكن قادرين على فعلها، لكن علينا تنشيط الهمة وتجديد طاقتنا دائما".

يضيف: "سئم البعض من توصيات الصحة العامة، كما أن البعض يرى مدى أهمية الانفتاح، والبعض الآخر يعرب عن قلقه الشديد من نتائج ذلك".

كيف تحافظ على سلامتك دون أن تتعب

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السؤال الاهم كيف يمكنك بحذر، أن تجد الطريقة السليمة للتعايش مع كورونا، بدون إرهاق، والحفاظ على صحة جيدة عن طريق اتباع هذه الاستراتيجيات:

التزم بكل تحذير حول كورونا

تقول كارنيثون -طبيب نفسي-: "كونك رجلًا صحيًا يمارس رياضة ويأكل جيدًا، لا يجعلك في مأزق، لكن استمر في توخي الحذر، فلا تشارك في مسابقات على سبيل المثال، لأن هناك ما يكفي من القصص على الإنترنت عن الرجال الذين شاركوا في سباقات الماراثون وماتوا بسبب كورونا، فالبيانات الحديثة تظهر أن معدلات الإصابة متساوية تقريبًا بين الرجال والنساء ولكن الرجال أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض".

تبسيط الأمور

من السهل معرفة القواعد، وما يجب عليك فعله أو عدم القيام به، لكن لا تشغل نفسك بأشياء فرعية فعلي سبيل المثال لا تهتم بنوع الكمامة، ولكن الأفضل هو ارتدائها بشكل عام، وأن تستمر في الابتعاد الجسدي، والحفاظ على التجمعات الصغيرة، وارتداء قناع وجه في الأماكن العامة والاجتماعية الأخرى.

توقف عن الشعور بالتردد والاضطراب

يقول دكتور ميسكويتا: "نريد أن يكون الجميع بصحة جيدة، لذلك يجب عليك القيام بالأشياء المهمة التي تحتاج إليها لرعاية نفسك، أصبح الأمر يتعلق بالحلول الوسطية، على سبيل المثال، تناول المشروبات في المنزل بدلاً من الذهاب إلى الكافيهات، والتوجه إلى حديقة لممارسة الرياضة، والتواجد برفقة مجموعة صغيرة جدا من الأصدقاء".