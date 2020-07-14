7 علامات يصدرها جسدك قد تكشف إصابتك بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

مع وجود أعراض كثيرة لفيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك علامات يصدرها جسمك تدل على إصابتك بالوباء.

وأصبح من الضروري اكتشاف العلامات التي قد تظهر بأجسامنا، لتشخيص الحالة والتحرك نحو علاجها، خاصة أن الأعراض معروفة لدى الجميع وتتمثل في الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

"الخليج 365" يستعرض علامات يصدرها جسمك تكشف إصابتك بـ"كورونا".

احمرار والتهاب العين

أحد العلامات النادرة التي قد تكشف عن إصابتك بفيروس كورونا، وقد تظهر قبل الأعراض الأخرى، لدى نسبة قليلة من الأشخاص، وعادة ما يصيب العينين ويؤدي إلى احمرارها أو الشعور بحرقان وألم بها، مما ينتج تقيح يلتصق بالرموش ويسبب الحكة وسيلان الدموع، وفقا لدراسة أجريت بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، فإن خلايا العين الخارجية هدف رئيسي للفيروس بسبب احتوائها على مستقبلات شبيهة بالموجودة في الرئة، كما ذكر موقع euronews.

ارتباك التفكير

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، من العلامات التي قد تكشف إصابتك بفيروس كورونا، ارتباك التفكير، حيث أن بعض مرضى كورونا الذين احتاجوا لجهاز تنفس صناعي، كانوا يعانون من ارتباك التفكير والهذيان لدرجة أنهم لا يعرفون أين هم وفي أي سنة، بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

تغيير لون الجلد

من العلامات الخفية التي تدل على الإصابة بكورونا، وهو ما ظهر في الصين حيث تغيرت بشرة بعض الأطباء إلى اللون القاتم، وفقا لما ذكرته صيفة ديلي ميل البريطانية.

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آلام في العضلات أو الجسم

وفقا لموقع "eatthis"، تقول أبتون شيزر إنها عانت من المرض، وباتت في حالة تحسن لكنها تعاملت مع مجموعة من الأعراض الغريبة مثل التعب وآلام الجسم وحساسية الجلد والسعال وفقدان المذاق والرائحة لمدة ثمانية أيام.

آلام البطن "إسهال وغثيان وقئ"

من العلامات التي تكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي، حدوث غثيان أو قئ، بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وكذلك إذا وجدت نفسك مصابًا بإسهال، فاتصل بطبيبك فورا، وفقا لموقع eatthis.

ألم الخصية

عرض أقل شيوعًا للفيروس، كشف عنه باحثون بكلية الطب بجامعة هارفارد، حيث وجدوا رجلا يبلغ من العمر 42 عامًا مصابا بكورونا، بعد أن تم فحصه بالمستشفى لشكواه من ألم شديد في الخصية، وفقا لصحيفة ميرور.

آفات أصابع الأقدام

تقول صحيفة ميرور، وفقا للمجلس العام الإسباني لكليات الطب، أنه تم اكتشاف أن بعض مرضى كورونا، لديهم آفات على أصابع أقدامهم، تشبه جدري الماء أو الحصبة.

نصيحة مهمة من مركز السيطرة على الأمراض

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض، فاتصل بطبيبك لإجراء اختبار كورونا، ارتدِ قناعًا، ومارس التباعد الاجتماعي، واغسل يديك كثيرًا.