"احرص على تناولها".. أطعمة حددتها "الصحة" للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحرص الجميع في الفترة الحالية، التي تشهد التعايش مع فيروس كورونا المستجد، على تناول الأطعمة التي تعزز الجهاز المناعي، مع الالتزام بكافة التحذيرات التي حددتها وزارة الصحة.

وكشفت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأطعمة التي يجب تناولها لتقوية المناعة من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا.

ونستعرض في هذا التقرير، مجموعة من الأطعمة المهمة للجهاز المناعي في ظل تفشي فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.

طبق السلطة:

الخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة وللحصول على كامل الفائدة يجب أن يكون الطبق متنوعا، ويحتوي على خضروات من كل لون، فعلى سبيل المثال الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر، والأصفر مثل الفلفل الأصفر والجزر، والأخضر مثل الخيار والجرجير والخس، والأبيض مثل الفجل والبصل، والبنفسجي مثل البنجر.

الفلفل الرومي

من الأطعمة المهمة جدا في زمن كورونا، نظرا لاحتوائها على فيتامين سي الذي يساعد في تقوية المناعة.

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الجزر والقرع والبطاطا والطماطم

أطعمة مهمة جدا لاحتوائها على "فيتامين أ"، الذي يعمل على تقوية مناعة الجسم.

الأغذية الغنية بالدهون

يجب تناولها لتعزيز صحتك، ولكن بحرص حتى لا تسبب السمنة، وهي موجودة في كل الزيوت الطبيعية مثل: زيت الزيتون، والذرة، والزيت الحار، وزيت عباد الشمس.

أطعمة يمكن إضافتها للوجبات

غنية بفيتامين سي، وتلعب دورا أساسيا في تعزيز كفاءة جهاز المناعة، مثل الفلفل الحلو الملون وبعض الخضار مثل البروكلي والسبانخ، والجرجير، والكبدة والطماطم.

أيضا يمكن تناول أطعمة غنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء، ولكن يفضل تناولها بكميات قليلة، والبقوليات مثل الحمص، والعدس، والفول، ومنتجات الألبان، والبيض، والمكسرات.

وكذلك الأطعمة الغنية بأوميجا 3، مثل الأسماك كالماكريل والتونة.