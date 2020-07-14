قفاطين وجلابيات عربية من حصة الفلاسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:43 مساءً - حصة الفلاسي، مذيعة إماراتية ومقدمة برامج تراثية، اشتهرت بكونها سفيرة التراث الإماراتي، وحازت برامجها على جماهيرية واسعة في العالم العربي، كما قامت بمتابعة وتغطية الحدث إخباريًّا للعديد من المحطات العالمية والعربية، وتميزت على صعيدها الشخصي بالكثير من الإطلالات المبهرة بالأسلوب التراثي عبر برامجها، لذا جمعنا لكنّ من وحيها عدة خيارات للأزياء العربية؛ كالجلابيات المُكملة بثوب النشل والقفاطين، فاستوحين منها ما يناسبكنّ.

خيارات القفاطين من حصة الفلاسي

القفاطين

ظهرت حصة الفلاسي بعدة قفاطين أنيقة وعصرية، ومنها تألقت بقفطان أخضر من قماش الحرير المطرز بالذهبي والمصمم بذيل طويل، وتجمّلت بقفطان ذي درجة فاتحة من الزهري المصمم بقصة عصرية مزينة بالزهور الزهرية؛ لخيار أنثوي، وتزينت بقفطان سماوي مطرز بالذهبي بطريقة أنيقة مناسبة للشابات، واختارت قفطانًا ذا درجة داكنة من الأخضر المطرز بالذهبي؛ ليمتاز بإخفاء عيوب الجسم لذوات الجسم الممتلئ، ونسقت قفطانًا عنابيًّا مطرزًا ومنقوشًا بالذهبي مع حجاب أسود؛ لإطلالة جذابة، وارتدت قفطانًا باللون البيج مطرزًا بالبني بطريقة حيادية مميزة.

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إطلالات الجلابيات الإماراتية مع ثوب النشل

الجلابيات الإماراتية مع ثوب النشل

اعتادت النساء الخليجيات على ارتداء الجلابيات المتنوعة تحت ثوب النشل، خاصة إذا كان شفافًا، وهو مصمم كثوب طويل ذي أكمام طويلة يتدلى إلى الأرض، وقد يكون مفتوحًا من جانبيه في أطرافه السفلى، ويمتاز بإمكانية ارتدائه بمفرده دون رداء خارجي، وحينها يتمُّ تطريز أطرافه وما حول الرقبة بقماش أكثر ثقلًا، ويُصنع من أنواع مختلفة من الأقمشة، وتميزت حصة الفلاسي بعدة خيارات بالجلابية وثوب النشل، حيث ارتدت جلابية سكّرية ناعمة مع ثوب النشل البنفسجي المطرز بالزهور والنقوشات الذهبية؛ لمظهر أنثوي، وأطلّت بجلابية سوداء تكسوها رسومات الزهور الملونة مع ثوب النشل الأسود؛ لإطلالة محايدة، وظهرت بجلابية بنفسجية مطرزة بالزهور البنفسجية والنقوشات المختلفة؛ لإطلالة أنيقة، وتأنقت بجلابية بيضاء مطرزة بالرسومات الملونة مع ثوب النشل الزهري، واختارت إطلالة مذهلة باللون الأزرق النيلي مع ثوب النشل والجلابية المزينة بالزهور والرسومات الذهبية الأنيقة.

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اختيار المجوهرات مع الأزياء العربية

حصة الفلاسي

اختارت حصة الفلاسي عدة مجوهرات مميزة مع أزيائها العربية، ومنها نسقت عقدًا ضخمًا وأقراطًا متدلية وخاتمًا متوسطَ الحجم باللون الفضي المزين بالذهبي بطريقة خليجية مذهلة، وتزينت بمجوهرات فضية ناعمة مكونة من عقد ملتف بأكثر من طبقة، وخاتم فضي مع إطلالة باللون الزهري، وتجمّلت بعقد فضي مزين بفص ضخم مع خاتم بذات التصميم عند اختيارها لأزياء سوداء، وتحرص حصة على اختيار أفضل المجوهرات جودةً وأناقة؛ لتكمل كل إطلالاتها.