فساتين سواريه محجبات بسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:43 مساءً - الفساتين السواريه لها رونق خاص لدى الفتيات، فعادةً ما نرتدي ملابس كاجوال أو حتى رسمية، وكثيرًا ما نختار القطع العملية، لذلك نُحب المناسبات أحيانًا؛ لأننا نرتدي فيها فساتين سواريه مُميزة ونشعر فيها بالأناقة.

وتقع المرأة المحجبة في حيرة دائمًا عند شراء فستان لإحدى المناسبات الخاصة، لذلك نقدم لكِ أفكارًا متنوعة لقصات فساتين سهرة للمحجبات تواكب أحدث صيحات الموضة 2020، فاختاري منها ما يناسبك.



فساتين سواريه صك

فساتين سواريه صك



هي قصة عملية ومُميزة جدًا وتناسب الكثير من الأقمشة، هذا الستايل تلجأ له الكثير من المحجبات؛ لأنه عملي جدًا ومناسب للحجاب، فهذا الستايل يُساعدك على ارتداء فستان ضيق، وفي الوقت ذاته الذيل الطويل الذي يكون في الخلف؛ يجعل الفستان فضفاضًا.

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فساتين سهرة طبقات

فساتين سهرة طبقات



ستايل آخر مُميز انتشر في الفترة الأخيرة، هو موديل الطبقات في الفساتين السواريه.

يُناسب هذا الستايل الفتيات صاحبات القوام الرفيع والممتلئ قليلًا، ولكنه لن يكون مناسبًا جدًا لصاحبات القوام الكيرفي أو القوام العريض من الأسفل؛ لأن الطبقات ستُساعد على زيادة عرض الجسم.

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فساتين سواريه باللون الأسود

فساتين سواريه باللون الأسود



لعاشقات الستايل الكلاسيكي الراقي، اخترنا لكِ فستان سهرة باللون الأسود بقصّة عريضة ومنسدلة بأسلوب جذاب، يُمكنكِ أيضًا أن تمزجي بين نوعين من الأقمشة، كلاهما أسود، مثل أن تمزجي قماشًا من الساتان مع دانتيل مثلًا.

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فساتين مُطبعة برسومات الورود

فساتين مُطبعة برسومات الورود



للمناسبات والأفراح الصباحية، وتفضلين فيها اعتماد الفساتين، فأفضل ما يمكنك اختياره هو الفساتين المطبعة بالورود، والتي تربعت على عرش الموضة في 2020، وتناسب كل المواسم.

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فساتين من قماش الساتان الحريري

فساتين من قماش الساتان الحريري



إذا كنتِ تبحثين عن البساطة، يمكنكِ الاستغناء عن الفساتين المطبعة والاكتفاء بالفستان البسيط بقماش الساتان الحرير.

ويناسب أيضًا الصبايا النحيفات وصاحبات الوزن المتوسط؛ لأن التصميم المنفوش يخفي عيوب الجسم نسبيًا.

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فساتين سواريه ألوان

فساتين سواريه ألوان



الألوان تضفي مزيدًا من البهجة على طلتكِ، ارتدي الفستان ذا الألوان المتدرجة، مثل الفوشيا أو الأصفر أو الأحمر، ويُمكنكِ اختيار أقمشة بسيطة أيضًا وقصات ضيقة أو منفوشة.

ولإضافة لمستك الخاصة للفستان؛ يُمكنكِ وضع بعض الإكسسوارات؛ لإطلالة مشرقة.