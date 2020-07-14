تعرّفي إلى مجموعة ساعات فرح الهادي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:43 مساءً - تعد الفنانة الكويتية فرح الهادي من أكثر النجمات اللاتي يحرصن على انتقاء ساعات اليد بعناية شديدة، لتناسب إطلالاتها المختلفة، وتبدو بشكل أنيق وجذاب.

وتتمتع فرح الهادي بأسلوب خاص في عالم المجوهرات؛ إذ استطاعت الجمع بين الأسلوب الأنثوي الناعم، والأسلوب المواكب لأحدث صيحات الموضة، وظهر ذلك جلياً في مختلف إطلالاتها؛ إذ نوعت بين مختلف الأشكال والتصاميم الكلاسيكية والعصرية.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة موديلات من ساعات فرح الهادي، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة متميزة وجذابة.



ساعات فرح الهادي من دانيال ولينغتون

فرح الهادي ترتدي ساعة من الذهب الأبيض



اعتمدت فرح الهادي في معظم إطلالاتها على ساعات دانيال ولينغتون، فهي من أبرز الماركات التي تفضلها وتحبها، وتمنحها قدرًا من الجاذبية والأناقة.

ففي هذه الإطلالة؛ ظهرت فرح الهادي مرتدية ساعة من الذهب الأبيض من ساعات دانيال ولينغتون، وقامت بتنسيقها مع سوار من الذهب الأبيض أيضًا بنفس اليد.

ساعة لفرح الهادي من دانيال ولينغتون



في هذه الإطلالة؛ اختارت فرح الهادي ساعة يد من الذهب من ساعات دانيال ولينغتون، ونسقت معه سوارًا من الذهب بنفس اليد، وقرطًا دائريًا من الذهب.

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فرح الهادي في إطلالة كاجوال

فرح الهادي في إطلالة كاجوال



حرصت فرح الهادي على انتقاء ساعات اليد، التي تتناسب مع إطلالاتها المختلفة، وكذلك الكاجوال، ففي أكثر من إطلالة نسقت ساعات يد مختلفة الأشكال والتصاميم.

ففي هذه الإطلالة؛ ظهرت مرتدية تيشيرت بنصف كم وبنطلون جينز، ولم تغفل الإكسسوارات، وارتدت قرطًا دائريًا كبير الحجم، وسوارًا من الذهب الوردي، كما نسقت في اليد الأخرى ساعة يد من الذهب الوردي.

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فرح الهادي في إطلالة كاجوال



وفي إطلالة أخرى؛ ظهرت مرتدية بنطلونًا ضيقًا باللون الأسود، وتوب أسود قصيرًا من الداخل، وجاكيت جينز مفتوحًا باللون الأزرق، بأكمام من القماش القطيفة باللون الأصفر، واعتمدت تسريحة شعر منسدل على جانبي وجهها.

ونسقت الهادي مع هذه الإطلالة، حذاء ذا كعب عالٍ، وشنطة كبيرة الحجم، واختارت ساعة يد من الذهب الأبيض، بتصميم دائري، وحزام عريض.

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ساعة من الذهب الأبيض والذهب الوردي لفرح الهادي

ساعة من الذهب الأبيض والذهب الوردي لفرح



في هذه الإطلالة؛ ظهرت فرح الهادي بلوك جذاب ولافت للانتباه، ورغم ذلك لم تغفل ارتداء ساعة يد تجمع بين الذهب الأبيض واالذهب الوردي، وبحزام عريض، يمنح الإطلالة جمالًا وجاذبية.

فرح الهادي في إطلالة مميزة من داخل منزلها



وفي إطلالة أخرى لفرح الهادي من داخل منزلها، اختارت هذا التصميم من الساعات، من الذهب الأبيض والذهب الوردي، ونسقت مجموعة من الأساور العريضة باليد الأخرى.

وظهرت في هذه الإطلالة، مرتدية فستانًا مطبعًا بنقشة الأزهار باللون الأبيض والأسود، وبنصف كم، وبحزام على الخصر من نفس قماش الفستان.

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