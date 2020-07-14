"قاومي.. اتكلمي.. افضحي".. حملات تضامن مع ضحايا التحرش

علاقات و مجتمع

منذ سنوات وأصبح التحرش الجنسي خطر يهدد أمن الفتيات، بعضهن آثرت السكوت بينما حاولت أخريات مقاومة ما تعرضن إليه مطالبات بحقوقهن، ومع ظهور قضية "أحمد بسام زكي" المعروف إعلاميًا بـ"الطالب المتحرش"، ليكشف الستار عن عدد من قضايا التحرش الجنسي التي لاقت الدعم والتضامن من مختلف الفئات، لا سيما الفنانات اللائي أطلقت بعضهن حملات مواجهة التحرش.

ويرصد "هن" الحملات والمقترحات التي قدمت من قبل الفنانات لمكافحة التحرش الجنسي، بالإضافة إلى التضامن والدعوة للحديث عن المسكوت عنه.

رانيا يوسف.. افضح متحرش

"افضح متحرش" هي الحملة التي أطلقتها الفنانة رانيا يوسف، قبل أيام، عبر حساباتها الرسمية على "السوشيال ميديا"، إذ تعتمد خلالها على فضح المتحرشين بيها، بنشر أسمائهم وصورهم.

ومن خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، تحدثت قائلة: "الموضوع بقى OVER، وهناك بنات محجبات ورجال يراسلونني ويشتكون لي من تعرضهم للتحرش، دي مش أخلاق بلدي اللي اتربيت عليها، أنا من مصر الجديدة وكنت بنزل بشورت وأمي كانت بتلبس قصير ومفتوح ومكنش حد بيتحرش بيها".

وتابعت "يوسف" أنها تحدثت عن هذا الأمر من قبل، لكنه تفاقم دون عقاب للمتحرشين، وهو ما دفعني لفضحهم: "لو على اللبس هناخد بالنا منه، طب والأطفال والرجالة، وجتلي رسايل إن رجالة بيتحرشوا برجالة، وفي طفلة اتحرشوا بيها ورموها من فوق السطح".

وبالفعل بدأت الفنانة رانيا يوسف في نشر صور لأشخاص مرفقة بأسمائهم، لتصفهم بالمتحرش، كما أنها أعلنت عن تقديم بلاغ ضدهم في مباحث الإنترنت لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ياسمين غيث: متسكتيش عن حقك

في مقطع فيديو مصور لا تتعدى مدته 6 دقائق أعلنت من خلاله الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، إطلاقها حملة "متسكتيش عن حقك"، لدعم ضحايا التحرش الجنسي وتشجيعهن على فضح المتحرشين.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو قائلة: "حاولت أفكر في طريقة مختلفة نقدم بيها حاجة يمكن تساعد وتشجع بنات كتير ميسكتوش لو إتعرضوا للتحرش بكل أنواعه اللي بيوصل للاغتصاب، فقلت إيه أكتر حاجة بتخوف المذنب؟ هي الكلام، إن البنت ماتسكتش.. فقولنالها متسكتش، متسكتيش عن حقك".

وتابعت ياسمين "حابة أشكر كل حبايبي اللي وافقوا بمجرد ما عرضت عليهم الفكرة وما ترددوش يكونوا جزء من الفيديو، وحابة أشكر صاحبي وأخويا أحمد طرابيلي، أجمد مونتير في مصر على شغله على الفيديو ده بالسرعة دي علشان نقدر نطلعه ليكم النهاردة".

مقترح سمية الخشاب.. التأهيل قبل العقاب

قدمت الفنانة سمية الخشاب، مقترحا لعقاب المتحرشين، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

وذكرت "الخشاب" في مقطع الفيديو: "الولاد الصغيرين اللي بيتحرشوا وهما مش فاهمين، الوعي والفهم والإدراك.. ملاقوش في البيت اللي يعلمهم الغلط من الصح والحرام والحلال.. المفروض نعلمهم ونفهمهم".

وتابعت أنه يجب تعليم وتقديم الوعي قبل العقاب: "قبل ما يتعاقبوا لازم يتحطوا في مراكز يتعملوا فهم وإدراك.. لو عمل حاجة تاني هيتعقب قانوني.. بس بيبقوا ولاد صغيرين ومش فاهمين.. ومحتاجين مراكز للتأهيل".

وأوضحت سمية الخشاب، أنه ليس ذنب الأطفال أنهم لم يجدوا من يوعيهم ويفهمهم: "أنا بقترح إن لو اتعملت مدارس تأهيلية داخل المدارس في فصل الصيف والفصول فاضية مش هتبقى حاجة مكلفة.. وأعتقد في كتير من مدربين التنمية البشرية ومدرسين التربية، ممكن يتبرعوا بساعة أو ساعتين من وقتهم للولاد اللي محتاجين التنمية البشرية دي.. واللي محتاجين للفهم والإدارك والاستيعاب".

وانقسم متابعو "الخشاب" حول مقترحها: "مراكز إيه دول عايزين يتولع فيهم بجاز، دول وباء أخطر من كورونا" لتعلق "الخشاب" قائلة: "معلش.. لما يتعلموا الأول الصح والغلط ويفهموا يبقى المجتمع والدولة عملت اللي عليها، بعد كده لو غلط تاني خلاص بقى يتعاقب من غير أي رحمة".

مريم الخشت: اسألوا.. افهموا.. ساعدوا

الفنانة الشابة مريم الخشت، طالبت بحقوق الفتيات حال التعدي عليهن، عبر خاصية القصص المصورة على "إنستجرام": "مفيش واحدة في حياتك مش متأثرة باللي بيحصل وبالحوار المفتوح أخيرا عن التحرش.. بجميع أشكاله.. مفيش واحدة متعرضتش لـ ده".

وتابعت "مريم": "مفيش واحدة مش بيجيلها نوبات عياط مفاجئة لما بتفتكر حاجة على غفلة.. كونوا موجودين.. اسألوا.. اطمنوا.. اسمعوا.. افهموا.. ساعدوا".