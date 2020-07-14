خبراء يقدمون مجموعة نصائح متميزة لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء

يقع بعضنا في حيرة شديدة عند تنسيق الملابس واختيار درجات الألوان المناسبة للون البشرة، فبعض الألوان التي تناسب الآخرين ربما لا تناسبنا على الإطلاق، والعكس بالعكس، المشكلة أن اختيار الألوان الخاطئة قد يتسبب في شحوب البشرة وفقدان حيويتها ونضارتها، ولا يعتمد تنسيق ألوان الملابس على اختيار القطع التي تتوافق معًا فقط، وإنما كذلك اختيار درجات الألوان التي تناسب البشرة، في هذا المقال اعرفي أفضل نصائح الخبراء لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء.

ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء

يلعب لون البشرة دورًا أساسيًا في تنسيق الملابس التي تناسبك بحسب لونها.

بالنسبة لصاحبات البشرة السمراء، تزداد نسبة الميلانين التي تمنح البشرة لونها المميز.

لحسن الحظ، يوجد كثير من الألوان التي تناسب البشرة السمراء، قد تكون الدرجات القوية والجريئة هي الأنسب.

أفضل الألوان التي تناسب البشرة السمراء، هي:

اللون الأزرق:

درجات الأزرق الفاتح والداكن من الألوان المناسبة لصاحبات البشرة السمراء.

اللون الأصفر:

الأصفر ودرجات الباستيل الزاهية من الألوان الأكثر تناسقًا مع البشرة السمراء.

اللون الأحمر:

الأحمر المرجاني أو الأحمر الداكن من الدرجات التي تليق بجميع درجات البشرة، ولا سيما البشرة السمراء والداكنة.اللون الزيتي:

الأخضر الزيتي أو الكاكي من الدرجات الأنيقة لتنسيق الملابس لصاحبات البشرة السمراء.

البيج الكريمي:

على عكس الاعتقاد الشائع، يمكن ارتداء الألوان الفاتحة إذا كانت بشرتك سمراء، إذ تمنح بشرتك مزيدًا من النضارة.

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الوردي الزاهي:

درجات الوردي والفوشيا من الدرجات الزاهية والأنيقة المناسبة تمامًا للبشرة السمراء.

الجملي:

اللون الجملي من الألوان السائدة لكل المواسم وكل الأوقات، كما أنها تليق بالبشرة السمراء أكثر من البيضاء، إذ تبدو البشرة البيضاء مع اللون الجملي أكثر شحوبًا.

تنسيق الألوان في الملابس بشكل عام، هناك قواعد أساسية تحتاجين إلى معرفتها لتنسيق الملابس واختيار الألوان بطريقة بسيطة وفقًا للون بشرتك.

للبشرة الداكنة:

اللون الأكثر تناسقًا للبشرة السمراء والداكنة هو اللون الأبيض، لكن هناك أيضًا عديد من الألوان الجذابة التي تخلق تناقضًا واضحًا، منها درجات الوردي، الخوخي، البرتقالي، الأصفر، الأخضر ،ودرجات الباستيل الناعمة.

للبشرة المتوسطة والحنطية:

تتحول البشرة المتوسطة إلى حمراء عند التعرض لأشعة الشمس، فهي من الألوان الدافئة والتي تتناسب مع تنوع كبير من درجات الألوان.

اختيار درجات الألوان المناسبة هي القريبة من لونك بدرجتين فقط، سواء الأفتح بدرجتين أو الأغمق بدرجتين.

للبشرة الفاتحة والبيضاء:

اختاري الألوان التي تتناقض بشكل واضح مع لون بشرتك، يساعد ذلك على إبراز نقاء بشرتك ونضارتها، فتكون الألوان الأفضل والأنسب لكِ هي الدرجات الداكنة مثل البني، الأرجواني الداكن، الرمادي الداكن، الأزرق الكحلي. تجنبي الألوان الفاتحة والزاهية مثل درجات الباستيل أو الدرجات الناعمة، فتبدو بشرتك باهتة وشاحبة

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