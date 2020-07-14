"الامتحان سهل".. ارتياح أولياء الأمور بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

ماما

سادت حالة من الارتياح بين أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة عقب الانتهاء من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة، الذى وصفه أولياء الأمور بالسهل.

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أميرة: الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

أوضحت أميرة سيد، ولية أمر طالبة بمرحلة الثانوية العامة، أن امتحان اللغة الاجنبية جاء في مستوى الطالب المتوسط دون وجود شكاوى من مستوى الامتحان، مضيفة أثناء حديثها لـ "هُن"، "امتحان الفرنساوى كان سهل جدا وخلى من أى صعوبات".

نجلاء: الامتحان أسهل من المتوقع

وأضافت نجلاء أحمد، ولية أمر، أن قلق ابنتها من امتحان الألمانى أمس جعلها تشعر بالقلق من الامتحان، ولكنه جاء أسهل من المتوقع.

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط .

وأضافت عبير، أنه لا توجد شكاوى من قبل أولياء الأمور والطلاب بالنسبة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية سواء كان الفرنساوى أو الإسباني أو الألماني أو الأيطالي، وخلى من أي صعوبات.