أجدد العطور للمرأة الشرقية

العطور هي صديقة المرأة الشرقية الباحثة دومًا عن التألق والأناقة، وكل ما هو جديد في عالم الموضة والعطور على نحو خاص.

في الآتي، يقترح عليكِ ثلاثة من أفضل العطور الجديدة لهذا الموسم:

عطر "داليا ديفين نيود أو دو بارفان من جيفنشي" Givenchy Dahlia Divin Nude Eau de Parfum

يطلق بيت الأزياء الفرنسي جيفنشي Givenchy عطره النسائي الجديد تحت اسم "داليا ديفين نيود أو دو بارفان". ينتمي العطر إلى العائلة الزهرية بالفواكه. ويبدأ بنسمات منعشة تعتلي القمة برفقة زهر البرتقال والمشمش، ويتبعه القلب الزهري حاملًا في جعبته باقة منمّقة من الورود الجذابة، مع ياسمين السامباك والأوسمانثوس. أما القاعدة العطرية فتأتي مع المسك الأبيض المعزز بالأخشاب البيضاء.

عطر "غيرل أوف ناو من إيلي صعب" Elie Saab Girl of Now

ظهر هذا العطر الذي أطلقه المصمم العالمي إيلي صعب . وهو عطر شرقي زهري للنساء. عطر يحاكي الفتاة الشابة العفوية المرحة التي ينتشر عطرها في هالة تشبه حضورها الطاغي. فالانطلاق هو اول اهتماماتها، حتى لو انكشف أهم اسرارها وعطرها.. عبيرها.

هذا العطر يبدأ برائحة الكمثرى، واليوسفي، والفستق المحمّص. يحتوي القلب على رائحة اللوز التي تلفّ باقة زهور البرتقال والمغنوليا بغلاف مشرق وأنيق. يستمر اللوز في قاعدة العطر بشكل دافىء على هيئة رائحة حليب اللوز مع الباتشولي، وأخشاب الكشمير الناعمة، وحبوب التونكا الكريمية.

عطر "تويلي من هيرمس"Hermes Twilly

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هو العطر الجديد للنساء من تصميم دار "هيرمس". الاسم مستوحًى من الأوشحة الحريرية الرقيقة الملونة، التي تمثل قطعة الاكسسوارات من الأزياء الفاخرة لهذه الدار الفرنسية العريقة. هذا العطر يخاطب النساء صغيرات السن المحبات والوفيات للدار.

تحتوي تركيبة العطر على الزنجبيل، ومسك الروم (زهرة حلوى دسمة وفخمة)، وخشب الصندل الذي يقدم رائحة دافئة وحلوة، ويمنح اللمسات الشرقية لقاعدة العطر.

ما رأيكِ بهذه العطور الجديدة الرائعة؟ اختاري منها ما يلائم ذوقكِ الخاص، ويتناغم مع سمات شخصيتكِ لتنعمي بهالة من السحر والجمال.

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