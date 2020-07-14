مكياج سموكي صيفي... احصلي عليه بأسهل الخطوات

يلاقي المكياج السموكي رواجاً كبيراً بين النساء، وهو أحد أساليب المكياج الأكثر طلباً، لا سيما خلال الحفلات والمناسبات، كونه يضيف الى إطلالة المرأة سحراً خاصاً ويجعل عينيها أكثر وسعاً وحجماً وإشراقةً. فإن كنت من محبات المكياج السموكي، سنقدم لك طريقة تطبيق مكياج سموكي صيفي بخطوات سهلة وبسيطة.

مكياج البشرة

لتحصلي على مكياج سموكي صيفي ساحر، عليك الاهتمام ببشرتك وتحضيرها لتلقي مستحضرات المكياج. لذلك، قبل البدء بوضع المكياج، قومي باستخدام مقشر خفيف على بشرة وجهك، لتنظيف بشرتك من الشوائب وإزالة خلايا الجلد الميتة... من ثم، رطبي بشرتك بالكريم المرطب الملائم لنوعها. انتظري لبضع دقائق، بعدها، ضعي كريم الأساس، على أن يكون بطبقة خفيفة وموزعاً بالتساوي على أنحاء الوجه كافة. ولنظرات مشرقة وتمويه التعب والأجهاد، طبقي الكونسيلر تحت العين. وإن كنت من محبات تقنية الكونتورينغ والهايلايتر، بإمكانك اعتمادها على أنحاء الوجه التي تريدين تسليط الضوء عليها.

مكياج العيون

استخدمي ظل العين البني الفاتح على منابت الرمش السفلي، امتداداً من نصف العين الى زاوية العين الخارجية، مستخدمةً طرف إصبعك. من ثم، ضعي ظل العين الفاتح، كالأبيض والبيج، تحت الحاجب مباشرة وعلى زاوية العين. وبواسطة فرشاة المزج، طبقي ظل العين باللون البني الفاتح المطفي، وامزجيه على كامل الجفن المتحرك وتحت عظمة الحاجب، بحركات دائرية، مما يخوّلك الحصول على تدرّج ألوان متقن ومثالي. وبالظل البني المطفي، ظللي منتصف منابت الرموش، وبحركات دائرية ادمجيه وارفعيه الى فوق، وارسمي به خطاً ناعماً أسفل العين. بإمكانك الاستغناء كلياً عن الأيلاينر، والاكتفاء بتطبيق الماسكرا أو الرموش الاصطناعية، كما بإمكانك رسم خط أيلاينر رفيع امتداداً من الزاوية الداخلية للعين الى زاويتها الخارجية، وبالكحل الأسود قومي بتحديد جفنك السفلي من الداخل..

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أحمر شفاه ناعم

لا يكتمل المكياج من دون لمسة خاصة ومشرقة تحصلين عليها من خلال استخدام البلاش، باللون البرونزي، على عظمتي الخدين، وتطبيق أحمر الشفاه النيود اللامع، الذي يبرز شفتيك بطريقة جذابة جداً ومفعمة بالأنوثة.

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